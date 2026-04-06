Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, efecte nebănuite. Trafic de butelii în cimitir (GALERIE FOTO)

Adrian A
06 apr. 2026, 14:15
Cuprins
  1. Criză în India. Sute de butelii, ascunse în cimitir
  2. GPL-ul, noul aur din India

Poliția din India a confiscat în această săptămână sute de butelii de gaz ascunse într-un cimitir. Traficanții de butelii le vindeau direct din cimitir la prețuri de trei ori mai mari decât prețul pieței. 

Criză în India. Sute de butelii, ascunse în cimitir

Poliția din Hyderabad a confiscat în această săptămână 414 butelii de gaz pentru gătit ascunse într-un cimitir și a arestat zece traficanți implicați în tentativa de a le vinde pe piața neagră, pe fondul penuriilor cauzate în India de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Chiar ieri, au fost efectuate aproximativ 2.600 de razii și au fost confiscate circa 700 de butelii. În plus, aproximativ 400 de butelii au fost găsite recent într-o singură locație, într-un cimitir din Hyderabad. Zece persoane au fost reținute acolo, iar distribuitorul implicat a fost suspendat.”, a declarat Sujata Sharma, directoare în cadrul Ministerului Petrolului și Gazelor Naturale, conform hotnews.ro.

Poliția a precizat că acuzații vindeau din cimitir atât butelii comerciale, cât și pentru uz domestic, la aproape de trei ori prețul actual de pe piață. O butelie comercială care costă aproximativ 2.100 de rupii indiene (22 de dolari) fusese vândută chiar și cu 6.000 de rupii.

Ofițerii au mai spus că valoarea totală a buteliilor confiscate și a unor vehicule folosite de acuzați se ridică la aproape 2,2 milioane de rupii.

GPL-ul, noul aur din India

India, a patra cea mai mare economie din lume raportată la PIB și în ceea ce privește populația, este al doilea cel mai mare importator de GPL din lume. Ea își acoperă aproximativ 60% din necesar prin achiziții externe, în principal din Orientul Mijlociu.

Pentru a reduce presiunea asupra aprovizionării cu GPL, India a promovat utilizarea unor alternative precum kerosenul, cărbunele și biogazul, accelerând în același timp extinderea rețelelor de gaze naturale livrate prin conducte pentru gospodării.

