Iranul amenință Europa cu represalii în contextul în care aici sunt mai multe baze militare americane. Declarația, făcută Reza Zabib, ambasadorul Republicii Islamice în Spania este de natură să tensioneze relațiile cu statele europene.

Iranul amenință Europa

, a avertizat că Teheranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar. El a subliniat că Iranul poate reacționa cu lovituri represive, scrie . Aceste declarații vin după ce Spania a refuzat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul. Armata americană a fost nevoită să retragă mai multe aeronave KC-135 de la bazele din Cadiz şi Sevilla.

Trebuie spus că distrugătoarele USS Bulkeley şi USS Roosevelt, care au părăsit Cadiz săptămâna trecută, au fost implicate în atacurile asupra Iranului.

Declarațiile ambasadorului de la Madrid sunt de natură să amplifice tensiunile între Teheran și statele europene. Aceste amenințări sunt de natură să pună în alertă autoritățile europene. Reza Zabib a precizat că distanța nu reprezintă un impediment pentru forțele Teheranului, conform sursei citate.

„Iranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar. Suntem o țară capabilă să reacționeze”, a declarat diplomatul.

Statele europene sporesc securitatea

Aceste amenințări directe, au generat reacții imediate. Ministrul spaniol de Interne a dispus consolidarea măsurilor de supraveghere și securitate pe întreg teritoriul Spaniei. Autoritățile de la Madrid doresc să prevină ca Iranul să organizeze eventuale acțiuni de sabotaj sau atacuri asimetrice.

Pe de altă parte, aceste declarații vin într-un moment dificil pentru relațiile dintre Madrid și Washington. Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a ținut să se distanțeze de declanșat de Statele Unite și Israel în . El a criticat dur modalitatea de acțiune a celor două puteri militare și a condamnat ambele tabere pentru violența de care au dat dovadă.

„Respingem acțiunea militară unilaterală a SUA și Israelului. Reprezintă o escaladare care contribuie la o ordine internațională mai incertă și mai ostilă. În același timp, respingem și acțiunile regimului iranian și ale Gardienilor Revoluției”, a transmis Sanchez pe X.

Marea Britanie permite ca SUA să lovească Iranul

În timp ce Spania rămâne fermă pe poziții, Regatul Unit și-a schimbat optica. Inițial premierul Keir Starmer a refuzat utilizarea bazelor britanice pentru atacuri ofensive. Ulterior, acesta a cedat presiunilor aliate.

Londra a autorizat oficial folosirea infrastructurii sale militare, invocând conceptul de „autoapărare colectivă”. A fost o acoperire de natură juridică menită să justifice sprijinul acordat operațiunilor americane.

Un atac cu drone iraniene a lovit baza britanică de la Akrotiri din Cipru, duminică seara. Acesta a fost primul atac împotriva unei ţări din Uniunea Europeană de la începutul războiului. Potrivit unei surse guvernamentale cipriote, dispozitivele ar fi fost lansate din Liban, probabil de Hezbollah. Una dintre aceste drone a lovit o pistă de aterizare.

Vorbind în parlament, luni 2 martie, prim-ministrul britanic Keir Starmer a asigurat că cele două baze militare britanice din Cipru „nu sunt folosite şi nu vor fi folosite de Statele Unite”.