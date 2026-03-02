B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Iranul amenință Europa cu represalii. Sunt vizate bazele militare americane de pe continent

Iranul amenință Europa cu represalii. Sunt vizate bazele militare americane de pe continent

Adrian Teampău
02 mart. 2026, 23:51
Iranul amenință Europa cu represalii. Sunt vizate bazele militare americane de pe continent
Reza Zabib ambasadorul iranian în Spania Sursa foto: X
Cuprins
  1. Iranul amenință Europa
  2. Statele europene sporesc securitatea
  3. Marea Britanie permite ca SUA să lovească Iranul

Iranul amenință Europa cu represalii în contextul în care aici sunt mai multe baze militare americane. Declarația, făcută Reza Zabib, ambasadorul Republicii Islamice în Spania este de natură să tensioneze relațiile cu statele europene.

Iranul amenință Europa

Ambasadorul Reza Zabi, a avertizat că Teheranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar. El a subliniat că Iranul poate reacționa cu lovituri represive, scrie SkyNews. Aceste declarații vin după ce Spania a refuzat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul. Armata americană a fost nevoită să retragă mai multe aeronave KC-135 de la bazele din Cadiz şi Sevilla.

Trebuie spus că distrugătoarele USS Bulkeley şi USS Roosevelt, care au părăsit Cadiz săptămâna trecută, au fost implicate în atacurile asupra Iranului.

Declarațiile ambasadorului de la Madrid sunt de natură să amplifice tensiunile între Teheran și statele europene. Aceste amenințări sunt de natură să pună în alertă autoritățile europene. Reza Zabib a precizat că distanța nu reprezintă un impediment pentru forțele Teheranului, conform sursei citate.

„Iranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar. Suntem o țară capabilă să reacționeze”, a declarat diplomatul.

Statele europene sporesc securitatea

Aceste amenințări directe, au generat reacții imediate. Ministrul spaniol de Interne a dispus consolidarea măsurilor de supraveghere și securitate pe întreg teritoriul Spaniei. Autoritățile de la Madrid doresc să prevină ca Iranul să organizeze eventuale acțiuni de sabotaj sau atacuri asimetrice.

Pe de altă parte, aceste declarații vin într-un moment dificil pentru relațiile dintre Madrid și Washington. Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a ținut să se distanțeze de războiul declanșat de Statele Unite și Israel în Orientul Mijlociu. El a criticat dur modalitatea de acțiune a celor două puteri militare și a condamnat ambele tabere pentru violența de care au dat dovadă.

„Respingem acțiunea militară unilaterală a SUA și Israelului. Reprezintă o escaladare care contribuie la o ordine internațională mai incertă și mai ostilă. În același timp, respingem și acțiunile regimului iranian și ale Gardienilor Revoluției”, a transmis Sanchez pe X.

Marea Britanie permite ca SUA să lovească Iranul

În timp ce Spania rămâne fermă pe poziții, Regatul Unit și-a schimbat optica. Inițial premierul Keir Starmer a refuzat utilizarea bazelor britanice pentru atacuri ofensive. Ulterior, acesta a cedat presiunilor aliate.

Londra a autorizat oficial folosirea infrastructurii sale militare, invocând conceptul de „autoapărare colectivă”. A fost o acoperire de natură juridică menită să justifice sprijinul acordat operațiunilor americane.

Un atac cu drone iraniene a lovit baza britanică de la Akrotiri din Cipru, duminică seara. Acesta a fost primul atac împotriva unei ţări din Uniunea Europeană de la începutul războiului. Potrivit unei surse guvernamentale cipriote, dispozitivele ar fi fost lansate din Liban, probabil de Hezbollah. Una dintre aceste drone a lovit o pistă de aterizare.

Vorbind în parlament, luni 2 martie, prim-ministrul britanic Keir Starmer a asigurat că cele două baze militare britanice din Cipru „nu sunt folosite şi nu vor fi folosite de Statele Unite”.

Tags:
Citește și...
Război în Orientul Mijlociu. Numărul militarilor americani uciși în acțiune a ajuns la șase. UPDATE
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Numărul militarilor americani uciși în acțiune a ajuns la șase. UPDATE
Scoția legalizează o nouă opțiune funerară. Ce presupune incinerarea cu apă și când va fi disponibilă
Externe
Scoția legalizează o nouă opțiune funerară. Ce presupune incinerarea cu apă și când va fi disponibilă
Statele din Golf intensifică diplomația din umbră pe fondul conflictului cu Iranul. Cum încearcă Emiratele Arabe Unite și Qatarul să limiteze escaladarea
Externe
Statele din Golf intensifică diplomația din umbră pe fondul conflictului cu Iranul. Cum încearcă Emiratele Arabe Unite și Qatarul să limiteze escaladarea
Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
Externe
Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
Externe
Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
Externe
Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
Externe
Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
Externe
O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
Externe
Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
Externe
Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
Ultima oră
00:00 - Război în Orientul Mijlociu. Numărul militarilor americani uciși în acțiune a ajuns la șase. UPDATE
23:57 - Cum combatem analfabetismul funcțional: Trei rutine simple pentru părinți și profesori
23:54 - Scoția legalizează o nouă opțiune funerară. Ce presupune incinerarea cu apă și când va fi disponibilă
23:50 - Ce se întâmplă între Adriana Bahmuțeanu și copiii ei. Vedeta rupe tăcerea: „Nici măcar nu îmi răspund la salut”
23:25 - Statele din Golf intensifică diplomația din umbră pe fondul conflictului cu Iranul. Cum încearcă Emiratele Arabe Unite și Qatarul să limiteze escaladarea
23:21 - Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor
23:19 - Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
23:04 - Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
22:52 - Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
22:49 - Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”