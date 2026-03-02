B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Război în Orientul Mijlociu. Qatarul a anunțat doborârea a două bombardiere iraniene. Armata SUA a crescut gradul de alertă la Deveselu

Adrian Teampău
02 mart. 2026, 20:25
Bombardier SU-24 Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Război în Orientul Mijlociu
  2. Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu
  3. Război în Orientul Mijlociu: UE nu a detectat deplasări masive de refugiaţi

Război în Orientul Mijlociu. Ministerul apărării de la Doha a comunicat că forţele aeriene ale Qatarului au doborât două bombardiere tactice Su-24 care veneau din Iran.

Război în Orientul Mijlociu

Oficialii din Qatar au anunțat că au doborât două bombardiere tactice de tip SU-24, care veneau din Iran. Anunțul făcut de ministerul apărării de la Doha a avut loc în contextul acestui război în Orientul Mijlociu. Pe lângă cele două bombardiere, apărarea din Qatar a reușit să intercepte şapte rachete balistice şi cinci drone care vizau mai multe zone din emirat.

Autoritatea apreciază că are loc o escaladare regională a conflictului declanşat în urmă cu două zile de loviturile Statelor Unite şi Israelului pe teritoriul Iranului.

În acest context, Qatarul a anunţat luni că oprește producția de gaze naturale lichefiate, după ce două facilităţi-cheie au fost atacate de drone iraniene. Decizia a fost luată ca umare a represaliilor inițiate de Teheran asupra infrastructurii energetice a vecinilor din Golful Persic, relatează CNBC.

Ministerul Apărării a confirmat, anterior, că două drone au lovit facilităţi din Ras Laffan Industrial City şi Mesaieed Industrial City, fără a provoca victime.

Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu

În acest context, al noului război din Orientul Mijlociu, baza militară americană de la Deveselu a ridicat gradul de alertă. Scutul anti-rachetă de pe teritoriul României a ajuns la gradul de alertă „BRAVO”  (amenințare crescută și previzibilă). Este a treia treaptă din sistemul american care variază de la „normal” la „atac iminent”.

„Este un grad de alertă ridicată. E vorba de o amenințare mai predictibilă – măsurile care se iau sunt gărzi adiționale, se fac verificări mai multe și se fac mai des inspecții ale vehiculelor. Se poate închide poarta și accesul să fie restricționat”, a declarat generalul (r) Mircea Mîndrescu la Antena 3.

Odată cu apariția unor informații ale serviciilor secrete despre un posibil atac, nivelul de alertă ar putea crește la „CHARLIE”. Ultima treaptă, „DELTA”, are în vedere un atac în desfășurare sau unul iminent.

Război în Orientul Mijlociu: UE nu a detectat deplasări masive de refugiaţi

Comisia Europeană nu a constatat până acum indicii ale unor mișcări masive de refugiați dinspre Iran, chiar dacă țara este în conflict, informează DPA. Oficialii de la Bruxelles monitorizează situaţia şi este în legătură strânsă cu partenerii săi şi cu organizaţiile internaţionale. Este de așteptat ca acest război în Orientul Mijlociu să ducă la mișcări de refugiați iranieni, către zone mai sigure.

„În prezent nu observăm vreo mişcare majoră la frontierele Iranului. Cu noile reguli pentru un sistem de azil comun european, am creat un mecanism de criză clar astfel încât Europa să fie pregătită şi să poată acţiona rapid”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie Magnus Brunner.

El a făcut declarația la finalul ședinței Colegiului de securitate al Comisiei Europene. structură care analizează situația din Iran și din Orientul Mijlociu. Potrivit spuselor sale, activitatea Comisiei va fi ghidată de două priorităţi, prima fiind sprijinirea statelor UE şi protejarea cetăţenilor europeni de consecinţele conflictului.

Un accent aparte va fi pus pe accelerarea eforturilor de repatriere a cetățenilor europeni, inclusiv prin Mecanismul de protecţie civilă al UE şi prin Centrul de coordonare a răspunsului la situaţii de urgenţă (ERCC).

