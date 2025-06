Iranul a atacat Israelul cu zeci de rachete balistice – 41 de răniți / Noi lovituri israeliene în Iran (VIDEO)

UPDATE: Atacurile iraniene asupra Israelului s-au soldat cu rănirea a 41 de persoane, din care două sunt în stare critică, a transmis The Jerusalem Post.

Cabinetul israelian s-a reunit pentru a discuta cum va răspunde la atacul Iranului, a declarat un oficial israelian, pentru CNN.

Între timp, Emmanuel Macron că Franța e pregătită să ia parte la operaţiuni de apărare a Israelului. „În schimb, nu intenţionez să participăm la nicio operaţiune ofensivă. Acesta nu este rolul nostru”, a precizat acesta.

UPDATE: Gărzile Revoluționare ale Iranului au anunțat că au atacat „zeci de ținte, centre militare și baze aeriene” din Israel.

„Răzbunarea noastră abia a început. Vor plăti scump pentru uciderea comandanților noștri, oamenilor noștri de știință și civililor noștri. Nicăieri în Israel nu va mai fi sigur”, a declarat un oficial de rang înalt al Iranului, pentru Reuters.

La rândul său, Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, a declarat că Iranul „a depășit liniile roșii” trăgând asupra centrelor populate de civili și a promis că acesta va plăti un „preț foarte greu”, scrie AP News.

Președintele american Donald Trump a îndemnat Iranul să accepte un acord nuclear.

La rândul său, dictatorul rus Vladimir Putin a discutat la telefon, separat, cu președintele iranian și cu premierul israelian.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Iranul atacă Israelul, vineri seară, cu zeci de rachete balistice, după în dimineața aceleiași zile israelienii au atacat masiv Iranul, ucigând șeful Forțelor sale Armate și șeful grupării paramilitare Gardienii Revoluției.

Amintim că Israelul și-a justificat de vineri dimineața prin faptul că programul nuclear al Iranului reprezintă o amenințare la însăși existența sa, deci e un atac preventiv. Din acest motiv, printre cei uciși se numără și oameni de știință specializați în domeniul nuclear.

Drept ripostă, Iranul a lansat spre Israel zeci de rachete balistice, dar parte dintre acestea au fost interceptate, scrie presa internațională. Deocamdată nu se cunosc prea multe informații.

