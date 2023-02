Israel a bombardat un complex militar subteran al Hamas în Fâșia Gaza, ca răspuns la o rachetă trasă de pe teritoriul palestinian

În cursul nopții trecute, Israelul a efectuat lovituri aeriene împotriva unui complex militar al mișcării Hamas la Gaza. Armata a anunțat că operațiunea a fost realizată ca răspuns la o rachetă trasă de pe teritoriul palestinian.

Semiluna Roșie palestiniană a anunțat că o persoană a fost ucisă într-un raid efectuat de armata israeliană înainte de zori la Nablus, în nordul Cisiordanei, scena unor violențe aproape neîncetate de un an.

În legătură cu această lovitură, armata israeliană nu a făcut comentarii, potrivit .

Gaza a raportat pe Twitter că „după lansarea, sâmbătă, a unei rachete dinspre Fâşia Gaza spre Israel, avioanele de vânătoare ale Tzahal au lovit peste noapte un complex subteran care conţinea materii prime folosite pentru fabricarea de rachete aparţinând organizaţiei teroriste Hamas”.

— Israel Defense Forces (@IDF)