Israelul a fost în spatele atacurilor cu drone la o fabrică militară din Iran, relatează presa americană

Oficialii americani cred că la o fabrică militară din orașul central iranian Isfahan au fost efectuate de Israel, potrivit rapoartelor presei americane, scrie .

Teheranul a declarat duminică că dronele au atacat uzina din Isfahan în seara trecută, considerând operațiunea „nereușită”.

Wall Street Journal și New York Times au raportat că Israelul s-a aflat în spatele atacurilor, citând oficiali americani și oameni familiarizați cu operațiunea. The New York Times a citat oficiali de rang înalt care erau familiarizați cu dialogul dintre Israel și Statele Unite despre incident. Niciunul dintre oficiali nu a fost numit.

CNN nu a confirmat în mod independent această informație. Un purtător de cuvânt al Departamentului american al Apărării a declarat pentru CNN că SUA nu au efectuat lovituri sau operațiuni în interiorul Iranului.

„Am văzut rapoartele de presă, dar putem confirma că nicio forță militară americană nu a efectuat lovituri sau operațiuni în interiorul Iranului. Continuăm să monitorizăm situația, dar nu mai avem nimic de furnizat”, a spus purtătorul de cuvânt.

Ministerul iranian al Apărării nu a oferit public nicio informație despre cine a comis atacul. Forțele de Apărare Israelului au refuzat să comenteze.

„A avut loc o explozie într-unul dintre centrele militare afiliate Ministerului Apărării”, a declarat anterior șeful adjunct al securității pentru guvernoratul Isfahan, Mohammad Reza Jan-Nesari, agenției semi-oficiale de știri Fars.