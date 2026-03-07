B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Peste 80 de avioane israeliene au lovit ținte militare din Iran. Explozii puternice și în Abu Dhabi. Ce atacuri au fost raportate (VIDEO)

Peste 80 de avioane israeliene au lovit ținte militare din Iran. Explozii puternice și în Abu Dhabi. Ce atacuri au fost raportate (VIDEO)

Iulia Petcu
07 mart. 2026, 10:14
Peste 80 de avioane israeliene au lovit ținte militare din Iran. Explozii puternice și în Abu Dhabi. Ce atacuri au fost raportate (VIDEO)
sursa foto: X
Cuprins
  1. Ce ținte iraniene au fost lovite în noul raid aerian israelian
  2. Ce ținte au vizat atacurile
  3. Cum au reacționat statele din Golf la noile atacuri iraniene

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să se intensifice, după o nouă serie de atacuri aeriene și lansări de rachete raportate sâmbătă dimineață. Operațiunile militare implică Israelul, Iranul și mai multe state din regiune, iar situația devine tot mai volatilă.

În timp ce armata israeliană anunță un raid aerian de amploare asupra unor obiective militare iraniene, alte țări din Golf susțin că au fost vizate de atacuri cu drone și rachete balistice.

Ce ținte iraniene au fost lovite în noul raid aerian israelian

Armata israeliană a anunțat că peste 80 de avioane de vânătoare au participat la o operațiune aeriană majoră împotriva unor instalații militare din Iran. Loviturile au vizat mai multe obiective situate la Teheran și în zone din centrul țării.

Potrivit comunicatului oficial, atacurile au vizat infrastructură militară, inclusiv lansatoare de rachete și alte instalații strategice considerate esențiale pentru operațiunile armatei iraniene.

„Peste 80 de avioane de vânătoare ale Forţelor aeriene israeliene au efectuat un nou val de lovituri vizând infrastructuri aparţinând regimului terorist iranian”, a precizat armata într-un comunicat.

Operațiunea este descrisă drept unul dintre cele mai importante raiduri anunțate de Israel de la declanșarea conflictului regional, la finalul lunii februarie.

Ce ținte au vizat atacurile

Printre țintele lovite s-a numărat și o academie militară aparținând Gardienilor Revoluției iraniene, despre care autoritățile israeliene afirmă că era utilizată în scopuri operative. Potrivit armatei israeliene, clădirea funcționa ca o instalație militară activă.

Documentul citat de autorități arată că academia „era utilizată ca instalaţie de urgenţă”, fiind implicată în coordonarea unor activități militare desfășurate de structurile de securitate iraniene.

Din acest motiv, Israelul consideră că obiectivul reprezenta o țintă legitimă în contextul conflictului. În același raid au mai fost lovite un centru de comandament subteran, un depozit de rachete și mai multe platforme de lansare.

Cum au reacționat statele din Golf la noile atacuri iraniene

În paralel cu raidurile aeriene israeliene, Emiratele Arabe Unite au anunțat că au interceptat sâmbătă dimineață rachete balistice și drone lansate de Iran. Autoritățile au precizat că sistemele de apărare antiaeriană au neutralizat mai multe amenințări, relatează Antena3.

Un martor citat de Reuters a declarat că în capitala Abu Dhabi s-au auzit mai multe explozii puternice, în timp ce oficialii au transmis că incidentul a fost limitat.

Autoritățile au explicat că a existat „un incident minor, rezultat în urma căderii de resturi după o interceptare”. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, Aeroportul Internațional Zayed ar fi fost evacuat temporar, iar pasagerii s-ar fi adăpostit în zonele subterane.

Arabia Saudită a anunțat la rândul său că sistemele de apărare au interceptat patru drone care se îndreptau spre câmpul petrolier Shaybah. Incidentul ar reprezenta al doilea atac iranian raportat în interval de doar câteva ore. Autoritățile saudite nu au oferit detalii privind eventuale pagube, însă au confirmat că dronele au fost oprite înainte de a ajunge la infrastructura energetică.

În urma atacurilor raportate în Abu Dhabi și Teheran, Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a anunțat sâmbătă decizia de suspendarea atacurilor împotriva țărilor vecine, cu excepția cazului în care un atac asupra Iranului va veni dinspre aceste state.

