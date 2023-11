Israelul vrea să rupă „toate legăturile” cu Gaza și va trimite 18.000 de muncitorii palestinieni înapoi în enclavă. A doua zi de bombardamente lângă spitalul Al-Quds din orașul Gaza, cu victime copii

Israelul îi va trimite pe muncitorii palestinieni din Gaza, care lucrau în Israel, înapoi în enclava palestiniană asediată, a anunțat joi Cabinetul de Securitate al Israelului, adăugând că va întrerupe și contactul cu Gaza.

Înainte de atacurile teroriste ale Hamas din 7 octombrie și de răpiri, aproximativ 18.000 de locuitori din Gaza aveau permise de a trece în Israel și de a lucra și unde puteau câștiga mult mai mult decât ar fi câștigat în Gaza.

„Israelul întrerupe orice contact cu Gaza. Nu vor mai fi muncitori palestinieni din Gaza. Acei muncitori din Gaza care se aflau în Israel în ziua izbucnirii războiului vor fi returnați în Gaza”, a declarat joi biroul de presă al guvernului.

Declarația nu a detaliat cum sau când se vor întoarce toți acești oameni în ceea ce este acum o zonă de război activă care este bombardată de sute de ori pe zi. Între timp, cel puțin 21 de persoane au fost rănite la Spitalul Al-Quds din orașul Gaza în urma atacurilor aeriene israeliene asupra cartierului Tal Al-Hawa, a anunțat vineri Societatea Semilunii Roșii din Palestina.

E a doua zi consecutivă de atacuri aeriene israeliene în apropierea celui de-al doilea spital ca mărime din enclavă, unde se adăpostesc până la 14.000 de persoane strămutate, potrivit medicilor.

Videoclipul postat de Semiluna Roșie arată geamurile sparte în timp ce lucrătorii din domeniul sănătății transportă copii și medicii îngrijesc o femeie cu răni la picior.

