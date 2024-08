Istanbulul, plasat în stare de asediu. Manifestații și rețineri de 1 Mai. Zeci de oameni, care încercau să ajungă în Piaţa Taksim pentru un protest, reţinuți. Peste 42.000 de poliţişti, mobilizați (FOTO, VIDEO)

a fost plasat în stare de asediu de către forţele de ordine, care au blocat centrul oraşului.

Zeci de manifestanți care s-au adunat la Istanbul pentru a sărbători 1 Mai au fost reţinuţi, miercuri, relatează AFP, citat de .

🇹🇷 | Turkish protesters including opposition politicians and mayors wanted to march to Istanbul’s iconic Taksim Square on the Labour Day but police blocked roads amid the governor’s ban.

— Balkan Insight (@BalkanInsight)