Italia: Ponte dell’Industria s-a prăbușit parțial, în urma unui incendiu violent (VIDEO)

Podul de fier de peste Tibru, cunoscut ca Ponte dell’Industria, un reper istoric al Romei, s-a prăbușit parțial, în noaptea de sâmbătă spre duminică, din cauza unui incendiu. Alarma a fost dată de câțiva tineri care au obesrvat cablurile și fundația în flăcări.

“Heartbreaking.” #Rome‘s iconic Ponte dell’Industria – better known as #pontediferro – was gutted in a massive fire last night.

— Wanted in Rome (@wantedinrome) October 3, 2021