Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu

Iulia Petcu
12 nov. 2025, 22:57
Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce presupune noua taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene
  2. De ce cere ministrul Economiei aplicarea mai devreme a taxei
  3. Cum reacționează Federația Italiană a Modei la această decizie

Guvernul italian plănuiește o nouă măsură economică menită să protejeze producătorii locali. Autoritățile de la Roma vor introduce o taxă pentru coletele de mică valoare care vin din afara Uniunii Europene, în special din China. Ideea este sprijinită de Federația Italiană a Modei, care susține că piața locală este afectată de importurile ieftine din comerțul online.

Ce presupune noua taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene

Executivul italian vizează introducerea unei taxe pentru toate coletele sub 150 de euro provenite din afara UE. Măsura are scopul de a limita influența platformelor de comerț online precum Shein și Temu, care vând produse la prețuri foarte mici.

Ministrul Industriei, Adolfo Urso, a precizat că aplicarea taxei va începe până la sfârșitul acestui an. Potrivit acestuia, proiectul se aliniază unei propuneri aflate în discuție la nivel european.

„Măsurile noastre vor intra în vigoare până la sfârşitul acestui an”, a anunţat Urso, potrivit Capital.ro.

Prin această inițiativă, Italia devine una dintre primele țări europene care implementează o astfel de taxă, înaintea unei reglementări comune în UE.

De ce cere ministrul Economiei aplicarea mai devreme a taxei

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, vrea ca măsura europeană să fie introdusă mai devreme, în 2026, nu în 2028. Oficialul afirmă că piața europeană este invadată de produse ieftine, fără reglementări clare.

„Avem nevoie de reguli europene ferme şi rapide pentru a opri agresiunea non-europeană care ne invadează piaţa cu produse ieftine şi nereglementate”, a declarat Giorgetti.

Acesta consideră că doar o reacție rapidă poate proteja economia internă și locurile de muncă din sectorul modei.

Cum reacționează Federația Italiană a Modei la această decizie

Federația Italiană a Modei a salutat măsura Guvernului, considerând-o un pas esențial împotriva fenomenului „ultra-fast fashion”. Reprezentanții industriei modei cred că noua taxă va limita efectele economice și ecologice ale producției în masă de haine ieftine.

„Nu avem timp de pierdut. Apreciem, așadar, intenția majorității de a aborda în acest buget efectele modei ultra-rapide asupra sustenabilității economice și de mediu, care, printre altele, deturnează resurse importante de la economia noastră și de la bugetul de stat”, a declarat Giulio Felloni, președintele Federației.

El susține că Italia trebuie să transmită un mesaj clar Uniunii Europene privind eliminarea scutirii de taxe pentru coletele mici.

„Este important ca Italia să trimită un mesaj UE prin care să solicite eliminarea scutirii de taxe vamale pentru expedierile din afara UE cu o valoare mai mică de 150 de euro și extinderea regimului de responsabilitate extinsă a producătorului (EPR) pentru textile la cei care, deși produc în afara Uniunii Europene, vând produse de modă direct în Italia”, a adăugat Felloni.

Federația, înființată în 1949, reunește peste 30.000 de companii și peste 72.000 de angajați din sectorul modei.

Tags:
