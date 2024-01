Izbucnire xenofobă împotriva unui grup de turiști germani: „Să plece din SUA!” / Femeia a fost concediată de la locul de muncă (VIDEO)

O femeie a fost surprinsă în timpul unei izbucniri xenofobe împotriva unui grup de turiști germani. Ea a fost concediată de la locul de muncă, potrivit Femeia în vârstă de 30 de ani a fost filmată într-un tren din SUA atunci când țipa la doi turiști germani, spunându-le „să plece naibii din țara noastră”.

Întregul moment a fost postat pe Reddit, iar apoi predat de mass-media, care a numit-o pe Pinnix „Karen din tren”.

Pinnix a lucrat ca specialist senior în recrutarea de talente pentru Capital RX, o companie farmaceutică cu sediul în New York, conform unui profil LinkedIn, care este acum șters.

Declarația companiei la care lucra femeia

Următoarea zi după incident, compania a publicat o declarație prin care anunța că Pinnix a fost concediată.

„Compania noastră are o politică de toleranță zero în ceea ce privește comportamentul discriminatoriu. După ce am efectuat o analiză a circumstanțelor, am acționat imediat și am concediat-o pe angajata în cauză”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

„Acțiunile și cuvintele acesteia nu sunt reprezentative pentru Capital Rx, iar noi oferim cele mai sincere scuze celor care au fost răniți”.

În clipul ajuns viral pe Internet, angajata companiei farmaceutice pare că a consumat alcool. Un bărbat, care ar părea că este prietenul femeii, încerca să o rețină și să îi spună să se calmeze, în timp ce ea continua să țipe la cei patru turiști.

Totul s-a întâmplat după un meci de fotbal între New York Jets și Kansas City Chiefs. Ulterior, bărbatul vizat de Pinnix s-a mutat într-o altă parte a trenului, după filmarea întregului moment.