Jair Bolsonaro a primit permisiunea de a ieși din penitenciar pentru a-și continua tratamentul acasă. Acesta a fost diagnosticat cu o formă severă de pneumonie.

Decizia pentru Jair Bolsonaro

Instanța a stabilit un termen inițial de 90 de zile în care fostul demnitar nu va mai sta în celulă, ci va rămâne sub supraveghere la propria reședință. Această măsură a fost luată pentru a-i permite recuperarea, însă judecătorul a precizat că situația va fi reevaluată periodic de experți în medicină legală.

„Autorizez arestul temporar la domiciliu din motive umanitare (…) pentru o perioadă iniţială de 90 de zile”, a declarat judecătorul Alexandre de Moraes într-un document judiciar obţinut de AFP, specificând că această perioadă ar putea fi prelungită după evaluări medicale, „dacă este necesar”, a explicat Judecătorul Alexandre de Moraes

Starea de sănătate a fostului demnitar

Problemele respiratorii ale politicianului de 71 de ani s-au declanșat în timpul detenției. În luna martie acesta a fost dus într-o clinică specializată. Medicii susțin că infecția la plămâni este o consecință a unei răni vechi provocate prin înjunghiere în urmă cu opt ani. Din această cauză, el suferă des de blocaje digestive care îi provoacă vărsături și dificultăți de respirație.

Partenera sa de viață a postat un mesaj imediat ce a aflat că soțul ei va fi externat „Slavă Domnului!”.

Situația juridică a politicianului

Fostul șef de stat a primit o condamnare record de peste un sfert de secol pentru evenimentele violente care au vizat instituțiile democratice din țară. Deși se află în spatele gratiilor doar din luna ianuarie, avocații au încercat de nenumărate ori să obțină clemență. Până acum toate demersurile lor fuseseră blocate. Schimbarea de atitudine a magistraților vine doar după ce procuratura a admis că riscurile medicale sunt reale și că acesta nu mai poate rămâne în condiții normale de închisoare, scrie .