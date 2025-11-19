Un bărbat din Michigan, James Donald Vance Jr., a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce i-a amenințat pe vicepreședintele american JD Vance și pe președintele Donald Trump. Ironic este că inițialele prenumelor acuzatului sunt aceleași cu ale vicepreședintelui american, iar ambii au același nume de familie.

Ce a scris JD Vance din Michigan despre vicepreședintele JD Vance și Donald Trump

Bărbatul care a distribuit amenințări în mediul online a pledat vinovat pentru trei capete de acuzare, în iulie. Agenții Serviciului Secret l-au arestat pe JD Vance din Michigan în iunie, după ce s-a stabilit legătura dintre bărbat și o serie de postări amenințătoare, din martie și aprilie, de pe Bluesky. Acuzatul promitea că îi va ucide pe președinte și pe vicepreședinte, potrivit .

De asemenea, Vance a lansat amenințări și la adresa miliardarului Elon Musk, pe care Trump l-a numit anterior la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală. Nici fiul președintelui , Donald Trump Jr., nu a scăpat de furia bărbatului, care a răspuns cu amenințări la o postare care sugera că tânărul ar putea candida la președinție în 2028.

„Dacă Trump, Vance sau Musk vor mai veni vreodată în orașul meu, vor pleca într-un sac pentru cadavre”, a scris Vance. Acesta a continuat: „Fie voi fi împușcat de un lunetist al serviciilor secrete, fie îmi voi petrece restul vieții în închisoare. Oricum, mai am doar aproximativ 10 ani de viață”

Într-o altă postare, Vance a scris că îl va „ucide” pe Donald Trump Jr. „înainte să primească protecția serviciilor secrete”.

În februarie, același individ posta pe Bluesky o fotografie cu o armă, în descrierea căreia a scris: „Instrument anti MAGA. Și da, aceea este arma mea”.

Ce a declarat avocatul inculpatului Vance

În iulie, Vance a pledat vinovat pentru amenințarea cu moartea sau rănirea președintelui și a vicepreședintelui, precum și pentru mesaje de amenințare. Fiecare infracțiune are o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.

Într-o declarație depusă înainte de condamnare, avocatul public, Helen C. Nieuwenhuis, a scris că domnul Vance ar trebui să fie eliberat în mod condiționat. Aceasta a declarat că individul suferă de probleme psihice și totodată, este prima dată când comite astfel de fapte.

„Declarațiile sale, deși inacceptabile, au fost retorice – nu planuri – și nu a făcut niciodată niciun pas pentru a face rău cuiva”, a scris dna Nieuwenhuis. „A cooperat imediat, a consimțit la percheziții și și-a recunoscut vina”

Procurorii federali au cerut judecătorului să-l condamne pe domnul Vance la cel puțin 30 de luni de închisoare, subliniind că acesta a fost anchetat și în 2018 pentru postarea de amenințări la adresa președintelui Trump pe Facebook. Se pare că bărbatul are un istoric lung cu amenințări lansate la adresa persoanelor publice.

„Amenințările la adresa liderilor națiunii noastre și a familiilor acestora nu vor fi tolerate”, a declarat luni, într-un comunicat, William Shink, agent special al Serviciului Secret al Statelor Unite.