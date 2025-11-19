B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » JD Vance, un bărbat din Michigan, a ajuns după gratii după ce i-a amenințat pe JD Vance și Donald Trump

JD Vance, un bărbat din Michigan, a ajuns după gratii după ce i-a amenințat pe JD Vance și Donald Trump

B1.ro
19 nov. 2025, 13:24
JD Vance, un bărbat din Michigan, a ajuns după gratii după ce i-a amenințat pe JD Vance și Donald Trump
Sursa foto: Pixabay

Un bărbat din Michigan, James Donald Vance Jr., a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce i-a amenințat pe vicepreședintele american JD Vance și pe președintele Donald Trump. Ironic este că inițialele prenumelor acuzatului sunt aceleași cu ale vicepreședintelui american, iar ambii au același nume de familie.  

Ce a scris JD Vance din Michigan despre vicepreședintele JD Vance și Donald Trump

Bărbatul care a distribuit amenințări în mediul online a pledat vinovat pentru trei capete de acuzare, în iulie. Agenții Serviciului Secret l-au arestat pe JD Vance din Michigan în iunie, după ce s-a stabilit legătura dintre bărbat și o serie de postări amenințătoare, din martie și aprilie, de pe Bluesky. Acuzatul promitea că îi va ucide pe președinte și pe vicepreședinte, potrivit The New York Times.

De asemenea, Vance a lansat amenințări și la adresa miliardarului Elon Musk, pe care Trump l-a numit anterior la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală. Nici fiul președintelui SUA, Donald Trump Jr., nu a scăpat de furia bărbatului, care a răspuns cu amenințări la o postare care sugera că tânărul ar putea candida la președinție în 2028.

„Dacă Trump, Vance sau Musk vor mai veni vreodată în orașul meu, vor pleca într-un sac pentru cadavre”, a scris Vance. Acesta a continuat: „Fie voi fi împușcat de un lunetist al serviciilor secrete, fie îmi voi petrece restul vieții în închisoare. Oricum, mai am doar aproximativ 10 ani de viață”

Într-o altă postare, Vance a scris că îl va „ucide” pe Donald Trump Jr. „înainte să primească protecția serviciilor secrete”.

În februarie, același individ posta pe Bluesky o fotografie cu o armă, în descrierea căreia a scris: „Instrument anti MAGA. Și da, aceea este arma mea”.

Ce a declarat avocatul inculpatului Vance

În iulie, Vance a pledat vinovat pentru amenințarea cu moartea sau rănirea președintelui și a vicepreședintelui, precum și pentru mesaje de amenințare. Fiecare infracțiune are o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.

Într-o declarație depusă înainte de condamnare, avocatul public, Helen C. Nieuwenhuis, a scris că domnul Vance ar trebui să fie eliberat în mod condiționat. Aceasta a declarat că individul suferă de probleme psihice și totodată, este prima dată când comite astfel de fapte.

„Declarațiile sale, deși inacceptabile, au fost retorice – nu planuri – și nu a făcut niciodată niciun pas pentru a face rău cuiva”, a scris dna Nieuwenhuis. „A cooperat imediat, a consimțit la percheziții și și-a recunoscut vina”

Procurorii federali au cerut judecătorului să-l condamne pe domnul Vance la cel puțin 30 de luni de închisoare, subliniind că acesta a fost anchetat și în 2018 pentru postarea de amenințări la adresa președintelui Trump pe Facebook. Se pare că bărbatul are un istoric lung cu amenințări lansate la adresa persoanelor publice.

„Amenințările la adresa liderilor națiunii noastre și a familiilor acestora nu vor fi tolerate”, a declarat luni, într-un comunicat, William Shink, agent special al Serviciului Secret al Statelor Unite.

Tags:
Citește și...
Cristiano Ronaldo l-a însoțit pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite la un dineu, la Casa Albă. Cum a descris Donald Trump evenimentul
Externe
Cristiano Ronaldo l-a însoțit pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite la un dineu, la Casa Albă. Cum a descris Donald Trump evenimentul
Soldat rus, în cârje și cu guler cervical, luat cu forța de acasă și trimis pe front. „Ce fel de război încearcă să câștige cu persoane invalide?”
Externe
Soldat rus, în cârje și cu guler cervical, luat cu forța de acasă și trimis pe front. „Ce fel de război încearcă să câștige cu persoane invalide?”
Singurul stat european nu impune purtarea centurii de siguranță. Care sunt motivele pentru această legislație diferită
Externe
Singurul stat european nu impune purtarea centurii de siguranță. Care sunt motivele pentru această legislație diferită
Scandalul Epstein. Camera Reprezentanților a votat pentru publicarea dosarelor de anchetă. Deicizia finală va fi luată la Senat
Externe
Scandalul Epstein. Camera Reprezentanților a votat pentru publicarea dosarelor de anchetă. Deicizia finală va fi luată la Senat
Donald Trump continuă atacurile la adresa jurnaliștilor: „Liniște, purcelușo”. Întrebarea care l-a enervat pe președintele SUA
Externe
Donald Trump continuă atacurile la adresa jurnaliștilor: „Liniște, purcelușo”. Întrebarea care l-a enervat pe președintele SUA
Rușii loviți unde îi doare mai rău. Putin mărește accizele la votcă pentru a finanța războiul din Ucraina
Externe
Rușii loviți unde îi doare mai rău. Putin mărește accizele la votcă pentru a finanța războiul din Ucraina
Reforma pensiilor bagă Germania în criză politică. Social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare
Externe
Reforma pensiilor bagă Germania în criză politică. Social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare
O mamă și fiica sa, date dispărute în urmă cu mai bine de un an, au fost descoperite într-un congelator. Cine sunt și ce au declarat principalii suspecți
Externe
O mamă și fiica sa, date dispărute în urmă cu mai bine de un an, au fost descoperite într-un congelator. Cine sunt și ce au declarat principalii suspecți
Justin Trudeau și Katy Perry și-au oficializat relația de cuplu printr-o nouă apariție. Fosta soție a politicianului canadian reacționează: „Suntem ființe umane și lucrurile ne afectează”
Externe
Justin Trudeau și Katy Perry și-au oficializat relația de cuplu printr-o nouă apariție. Fosta soție a politicianului canadian reacționează: „Suntem ființe umane și lucrurile ne afectează”
Trump a țipat în timpul unei discuții despre comerț și a rămas fără voce: „Sunt proști”/ „M-am enervat”
Externe
Trump a țipat în timpul unei discuții despre comerț și a rămas fără voce: „Sunt proști”/ „M-am enervat”
Ultima oră
13:44 - Drulă: L-am susținut pe Ciucu un mandat întreg la Sectorul 6, apoi ne-a dat țeapă – s-a dus cu PSD. Noi credeam că există niște liberalism la PNL și la Ciucu și am găsit alianța PNL-PSD
13:30 - O profesoară din Iași a cucerit mii de elevi. Oferă meditații gratuite la matematică pe Instagram și TikTok: „Vreau să transmit profesionalism” (VIDEO)
13:21 - Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
12:53 - CSM nu e de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților. „Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”
12:46 - Tot mai mulți români plănuiesc să își petreacă vacanța de iarnă într-o destinație exotică. Cât costă un sejur în Thailanda, de Crăciun
Catalin Drula
12:34 - Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde
12:23 - Siguranța rutieră, prioritate pentru Cătălin Drulă. Cum rezolvă problema trecerilor de pietoni
12:05 - Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei
12:02 - La Brașov a fost înregistrată prima tranzacție imobiliară din România plătită în criptomonede
11:56 - Drulă: Bucureștiul nu se dezvoltă unitar, sectoarele aproape că se comportă ca orașe separate. Negoiță, în Sectorul 3, nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier