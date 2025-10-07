Jeff Bezos a făcut o declarație surprinzătoare în cadrul conferinței Italian Tech Week de la Torino, unde a vorbit despre viitorul omenirii și potențialul vieții dincolo de Pământ. și al companiei aerospațiale Blue Origin consideră că milioane de oameni ar putea locui în spațiu în următoarele câteva decenii, nu din necesitate, ci din dorința de a o face.

Cum ar putea deveni viața în spațiu o realitate

Potrivit lui Bezos, progresul tehnologic în domenii precum inteligența artificială și robotica va face posibilă nu doar supraviețuirea, ci și confortul în afara atmosferei terestre. „Vor locui acolo în principal pentru că vor dori asta”, a declarat miliardarul american, adăugând că roboții vor deveni mai eficienți și mai rentabili decât oamenii în activitățile spațiale.

El a vorbit și despre planurile de construire a unor centre uriașe de date alimentate de energie solară, amplasate în afara Pământului, care ar putea transforma infrastructura digitală globală, potrivit .

Trăim oare cea mai bună perioadă din istoria omenirii

În cadrul aceleiași discuții, moderate de John Elkann, președintele Stellantis și Ferrari, Jeff Bezos a făcut o declarație surprinzătoare privind impactul revoluțiilor tehnologice actuale. Acesta a spus că umanitatea trăiește un moment privilegiat, în care mai multe epoci de aur se desfășoară simultan: „Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a fi entuziasmat de viitor.”

Va transforma inteligența artificială fiecare industrie, așa cum prezice Bezos

Fondatorul Amazon a mai discutat despre ascensiunea , pe care o consideră o „bulă industrială bună”, capabilă să aducă progrese semnificative chiar dacă piața bursieră ar suferi corecții severe. „AI este reală și va transforma fiecare industrie”, a spus Bezos, comparând actuala perioadă cu boom-ul biotehnologic din anii ’90. El a reamintit și momentul dificil din 2000, când acțiunile Amazon s-au prăbușit dramatic, dar compania a rezistat datorită fundației solide.