Joe Biden a spus că e gata să meargă la Kiev / Numele vehiculate pentru vizita în Ucraina (VIDEO)

Administrația SUA ia în calcul să trimită un oficial american de rang înalt în Ucraina, iar printre numele vehiculate se numără secretarul de stat american, Antony Blinken, sau secretarul Apărării, Lloyd Austin. Însă președintele american Joe Biden și-a manifestat dorința de a merge chiar el la Kiev.

Joi, în timp ce se pregătea să urce în Air Force One pentru a ajunge în Carolina de Nord, Joe Biden a vorbit cu reporterii.

Reporter: Veți trimite înalți oficiali în Ucraina?

Joe Biden: Luăm această decizie acum.

Reporter: Pe cine veți trimite?

Joe Biden: Ești gata să te duci tu?

Reporter: Dar dumneavoastră?

Joe Biden: Da!

Reporter: “Will you send senior officials to Ukraine?”

Biden: “We’re making that decision now.”

Reporter: “Who would you send?”

Biden: “Are you ready to go?”

Reporter: “Are you?”

Biden: “Yeah.”

— The Recount (@therecount)