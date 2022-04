Joe Biden, despre atacul asupra gării din Kramatorsk: Este încă o atrocitate oribilă comisă de Rusia, care a lovit civili ce încercau să se evacueze și să ajungă într-un loc sigur

Președintele SUA, Joe Biden, a reacționat dur după , incident soldat cu moartea a cel puțin 50 de persoane și rănirea altor câteva zeci, și a acuzat Federația Rusă de comiterea unei „atrocități oribile”, transmite AFP preluată de .

Cu peste 40 de zile trecute de la începutul în Ucraina, Moscova și-a mutat atenția către estul și sudul țării, în condițiile în care rezistența ucraineană i-a dat peste cap planurile pentru capturarea Kievului.

„Atacul asupra unei gări feroviare ucrainene este încă o atrocitate oribilă comisă de Rusia, lovind civili care încercau să se evacueze și să ajungă într-un loc sigur”, a scris liderul american, vineri, pe Twitter.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.

— President Biden (@POTUS)