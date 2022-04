Gara Kramatorsk era plină de civili în momentul atacului cu rachete. Cel puțin 50 de persoane, printre care și cinci copii, au murit. Alte câteva zeci au fost rănite (FOTO, VIDEO)

Cel puțin 50 de persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite în atacul cu rachete asupra gării Kramatorsk, regiunea Donețk, a anunțat guvernatorul regional Pavlo Kyrylenko, care susține că lovitura forțelor ruse a fost una deliberată, transmite .

În momentului atacului, spun autoritățile ucrainene, gara era plină de civili care încercau să fugă din calea luptelor și de teama că ar urma o ofensivă majoră a Rusiei în estul Ucrainei.

Pavlo Kyrylenko, guvernatorul regiunii Donețk, susține că atacul rusesc a fost unul deliberat și că s-a soldat .

„Au vrut să semene panică și frică, au vrut să ia câți mai mulți civili cu putință”, a declarat oficialul, adăugând că rachetele rusești au lovit pe când în gară se aflau mii de civili.

Potrivit guvernatorului, racheta care a lovit stația conținea muniție cu dispersie, iar aceasta a explodat în aer, pulverizând mici bombe letale pe o suprafață mai largă. Utilizarea sa este interzisă de o convenție semnată în 2008.

The missile that hit civilians in had the words „За детей” (‘For the children’ in Russian) written on its side. Two children were killed in the attack on the train station, the Donetsk Regional Military Administration reports.

