Joe Biden s-a împiedicat și a căzut la o ceremonie de absolvire (VIDEO)

Președintele Joe Biden s-a împiedicat și a căzut după ce a înmânat ultima diplomă, joi, la ceremonia de absolvire de la Academia Forțelor Aeriene ale SUA, relatează .

Liderul american, în vârstă de 80 de ani, s-a ridicat rapid, fiind ajutat de trei persoane, și s-a întors la locul său.

În timp ce era ajutat să se ridice, Joe Biden arăta probabil spre obiectul de care s-a împiedicat.

