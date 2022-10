„Johnson ar fi fatal” și „Nu din nou” – ce spune presa britanică despre posibilitatea ca Boris Johnson să redevină premier

Fostul premier Johnson și fostul cancelar Rishi Sunak domină primele pagini ale presei britanice iar competiția pentru funcția de conducere a Partidului Conservator devine și mai intensă.

Primele pagini ale ziarelor britanice din 22 octombrie 2022

Primele pagini ale ziarelor din Marea Britanie vorbesc sâmbătă despre competiția pentru conducerea Partidului Conservator cu accent pe posibila revenire a lui Boris Johnson în fruntea partidului.

Rishi Sunak, ai cărui susținători susțin că a depășit pragul de 100 de parlamentari necesar pentru a ajunge pe buletinul de vot, a fost, de asemenea, prezentat în mod proeminent pe măsură ce competiția s-a intensificat.

The Guardian titrează „Triburile conservatoare intră în război”, relatând că Johnson a câștigat teren, chiar dacă fostul cancelar Sunak a rămas favorit pentru a deveni liderul partidului.

Saturday’s Guardian: Tory tribes go to war — Tomorrows Papers Today (@TmorrowsPapers)

The Mail se întreabă: „Ar putea Boris și Rishi să se unească acum pentru a salva conservatorii?”.

The Sun scrie „Boris rupe tăcerea” și titrează „Sunt pregătit pentru asta!” alături de o fotografie zâmbitoare a fostului premier.

The Express are aceeași abordare cu „Boris: Sunt pregătit pentru asta … vom face asta”.

The Mirror a scris: „Nu din nou” deasupra unei fotografii cu Johnson și soția sa, Carrie, în vacanță în Caraibe. Și adaugă că speranțele fostului premier au stârnit furie în rândul familiilor îndurerate Covid”.

Saturday’s Mirror: Surely.. not again

— Tomorrows Papers Today (@TmorrowsPapers)



The Financial Times reflectă îngrijorarea cu privire la potențiala candidatură a lui Johnson la șefia țării prin titlul „Investitorii și parlamentarii sunt alarmați de ideea revenirii lui Johnson la No 10”.

The Times spune că „Johnson ‘se va dovedi a fi fatal'”. Sub titlu, ziarul scrie „Revenirea fostului premier este cea mai proastă idee din ultimii 46 de ani”.

Saturday’s Times: Johnson ‘will prove fatal’ — Tomorrows Papers Today (@TmorrowsPapers)



Ziarul The i dă un verdict: „Următorul premier al Marii Britanii: Sunak îl conduce pe Johnson”.

The Telegraph publică o fotografie a fostului cancelar și titlul „Sunak se zbate pentru a-și asigura majoritatea parlamentarilor conservatori”.