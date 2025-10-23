B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » La 45 de ani, Kim Kardashian arată fabulos. Petrecere fastuoasă și apariție de neuitat la Londra (FOTO)

La 45 de ani, Kim Kardashian arată fabulos. Petrecere fastuoasă și apariție de neuitat la Londra (FOTO)

Ana Beatrice
23 oct. 2025, 18:11
La 45 de ani, Kim Kardashian arată fabulos. Petrecere fastuoasă și apariție de neuitat la Londra (FOTO)
Sursa Foto: Instagram -kimkardashian
Cuprins
  1. A fost Kim Kardashian regina nopții la petrecerea exclusivistă a lui Mert Alas
  2. S-a transformat prietenia dintre Kim și Mert într-o poveste de dragoste secretă

Kim Kardashian și-a sărbătorit cei 45 de ani într-un mare stil, transformând aniversarea într-un adevărat spectacol al eleganței și senzualității. Vedeta a atras toate privirile la Londra, unde s-a distrat alături de numeroase personalități internaționale din lumea modei și artei.

A fost Kim Kardashian regina nopții la petrecerea exclusivistă a lui Mert Alas

Kim Kardashian a atras toate privirile la petrecerea exclusivistă organizată de prietenul ei apropiat, fotograful și artistul Mert Alas. Evenimentul, desfășurat miercuri, 22 octombrie, s-a transformat într-un adevărat podium al eleganței și al rafinamentului monden. Vedeta a purtat un corset auriu ce-i accentua perfect decolteul și o fustă din mătase care îi evidenția silueta de clepsidră.

Invitații au fost la fel de spectaculoși, printre aceștia numărându-se John Galliano, Emma Weymouth, Stella Maxwell și legendara Kate Moss. Seara a fost completată de aparițiile memorabile ale FKA Twigs, Isla Fisher, Sarah Paulson, Naomi Watts și Kris Jenner.

S-a transformat prietenia dintre Kim și Mert într-o poveste de dragoste secretă

Primăvara acestui an a adus un val de zvonuri fierbinți despre Kim Kardashian și fotograful Mert Alas. Fanii au observat aparițiile tot mai dese ale lui Mert în fotografiile postate de vedetă pe Instagram. Totul a început la petrecerea exclusivistă Skims, organizată chiar de Kim în aprilie. În imaginile din cabina foto, ea apărea alături de un bărbat misterios, identificat ulterior ca fiind Mert.

De atunci, rețelele sociale au explodat cu speculații despre natura relației lor apropiate. Prietenia dintre cei doi pare mai intensă și mai comentată ca oricând. În plan sentimental, Kim are deja un trecut amoros plin de povești celebre. A avut o relație mediatizată cu actorul Pete Davidson, urmată de o idilă cu sportivul Odell Beckham Jr. Povestea cu Odell s-a încheiat discret la finalul anului trecut. Înainte de acestea, vedeta a fost căsătorită cu rapperul Kanye West din 2014 până în 2022. Cei doi au împreună patru copii, pe North, Saint, Chicago și Psalm.

Tags:
Citește și...
Divorțul de Olivia Steer pare că i-a priit. Ce spun fanii despre noua imagine a lui Andi Moisescu
Monden
Divorțul de Olivia Steer pare că i-a priit. Ce spun fanii despre noua imagine a lui Andi Moisescu
Andreea Marin suferă de dorul fiicei sale: „Greu, sincer. Foarte greu”. Cum se consolează vedeta
Monden
Andreea Marin suferă de dorul fiicei sale: „Greu, sincer. Foarte greu”. Cum se consolează vedeta
Kamara luptă în continuare pentru fiul lui! De câți bani mai are nevoie pentru operații
Monden
Kamara luptă în continuare pentru fiul lui! De câți bani mai are nevoie pentru operații
Bianca Drăgușanu a dezvăluit suma minimă pentru care se dă jos din pat: „Altfel nu, nu mai pierd timpul!”
Monden
Bianca Drăgușanu a dezvăluit suma minimă pentru care se dă jos din pat: „Altfel nu, nu mai pierd timpul!”
Anda Adam: „Asta o spun pentru că am simțit-o pe pielea mea, de-a lungul timpului…”. Ce a învățat din fostele relații
Monden
Anda Adam: „Asta o spun pentru că am simțit-o pe pielea mea, de-a lungul timpului…”. Ce a învățat din fostele relații
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „A fost un proces greoi. Se simte cumva și la piele” (FOTO)
Monden
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „A fost un proces greoi. Se simte cumva și la piele” (FOTO)
Conflictul Mara Bănică-Anda Adam a trecut mai departe! Cele două vor ajunge în fața instanței
Monden
Conflictul Mara Bănică-Anda Adam a trecut mai departe! Cele două vor ajunge în fața instanței
Tily Niculae, la două luni de la dezvăluirea divorțului: „Cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”. Ce mărturisiri a făcut vedeta
Monden
Tily Niculae, la două luni de la dezvăluirea divorțului: „Cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”. Ce mărturisiri a făcut vedeta
Ce relație există între Dana Budeanu și Alexandru Rogobete? Ce reacție a avut creatoarea de modă, atunci când a auzit declarația ministrului
Monden
Ce relație există între Dana Budeanu și Alexandru Rogobete? Ce reacție a avut creatoarea de modă, atunci când a auzit declarația ministrului
Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!
Monden
Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!
Ultima oră
19:47 - O comună din Satu Mare a cheltuit aproape jumătate de milion de euro pe o pistă de biciclete. Nimeni nu știe cine va merge pe ea
19:39 - Încă un „miracol” pe TikTok: “Flavia Groșan a ieșit din comă în clipa în care Călin Georgescu a intrat în salonul ei”. Clipul a devenit viral
19:21 - CNAIR introduce plata electronică pe podul Giurgiu–Ruse. Când va fi gata noul sistem
19:14 - Prăznuirea Sfântului Apostol Iacob: Viața, credința și moștenirea sa în Biserică
19:10 - Dosarul „Ferma Băneasa” se rejudecă. Au fost admise probe noi. Ce înseamnă decizia ÎCCJ și ce urmează acum
19:00 - Hagi pleacă din România. Care este destinația aleasă de Regele fotbalului românesc
18:54 - Topul salariilor din România surprinde complet! Nimeni nu se aștepta la această schimbare
18:48 - Interzis la poprire pe sumele sub 3.000 de lei din conturi. Proiect legislativ pentru protecția a milioane de români
18:30 - ChatGPT a picat în România, însă, problema ar fi la nivel global. Ce eroare apare (FOTO) / UPDATE: Problema a fost remediată
18:09 - Pericol de explozie la Mioveni. Cetățenii au sesizat un miros puternic de gaz. 600 de elevi au fost evacuați. Precizările Distrigaz UPDATE