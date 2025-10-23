Kim Kardashian și-a sărbătorit cei 45 de ani într-un mare stil, transformând aniversarea într-un adevărat spectacol al eleganței și senzualității. Vedeta la Londra, unde s-a distrat alături de numeroase personalități internaționale din lumea modei și artei.

A fost Kim Kardashian regina nopții la petrecerea exclusivistă a lui Mert Alas

Kim Kardashian a atras toate privirile la petrecerea exclusivistă organizată de prietenul ei apropiat, fotograful și artistul . Evenimentul, desfășurat miercuri, 22 octombrie, s-a transformat într-un adevărat podium al eleganței și al rafinamentului monden. Vedeta a purtat un corset auriu ce-i accentua perfect decolteul și o fustă din mătase care îi evidenția silueta de clepsidră.

Invitații au fost la fel de spectaculoși, printre aceștia numărându-se John Galliano, Emma Weymouth, Stella Maxwell și legendara Kate Moss. Seara a fost completată de aparițiile memorabile ale FKA Twigs, Isla Fisher, Sarah Paulson, Naomi Watts și Kris Jenner.

S-a transformat prietenia dintre Kim și Mert într-o poveste de dragoste secretă

Primăvara acestui an fierbinți despre Kim Kardashian și fotograful Mert Alas. Fanii au observat aparițiile tot mai dese ale lui Mert în fotografiile postate de vedetă pe Instagram. Totul a început la petrecerea exclusivistă Skims, organizată chiar de Kim în aprilie. În imaginile din cabina foto, ea apărea alături de un bărbat misterios, identificat ulterior ca fiind Mert.

De atunci, rețelele sociale au explodat cu speculații despre natura relației lor apropiate. Prietenia dintre cei doi pare mai intensă și mai comentată ca oricând. În plan sentimental, Kim are deja un trecut amoros plin de povești celebre. A avut o relație mediatizată cu actorul Pete Davidson, urmată de o idilă cu sportivul Odell Beckham Jr. Povestea cu Odell s-a încheiat discret la finalul anului trecut. Înainte de acestea, vedeta a fost căsătorită cu din 2014 până în 2022. Cei doi au împreună patru copii, pe North, Saint, Chicago și Psalm.