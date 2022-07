Jurnalista din Rusia care a criticat ofensiva din Ucraina a fost arestată. Cu câteva zile înainte l-a numit pe Putin „ucigaş”

Jurnalista din Rusia, Marina Ovsiannikova, care a apărut în direct la televiziune cu o pancartă în timp ce critica invazia armatei ruse în Ucraina, a fost arestată duminică în Rusia, au precizat surse din anturaj şi avocatul femeii.

„Cred în ceea ce am făcut, dar acum înţeleg amploarea problemelor cu care trebuie să mă confrunt. Bineînţeles, sunt extrem de îngrijorată pentru siguranţa mea”, a declarat jurnalista, editor la Canal 1 (Pervîi Kanal) înainte să fie arestată.

Cât despre motivul arestării jurnalistei, nu a fost făcută nicio declaraţie oficială în acest sens. Arestarea femeii vine la câteva zile după ce aceasta , având o pancartă în semn de protest faţă de războiul provocat de Putin în Ucraina.

„Marina a fost arestată. Nu există informaţii despre locul în care se află”, se arată într-un mesaj postat pe contul Telegram de anturajul jurnalistei.

The police detained the former employee of „Channel One” Marina Ovsyannikova. On Friday, July 15, she went out with an anti-war poster near the Kremlin. Ovsyannikova’s Telegram channel reports that information about her location is unknown.

