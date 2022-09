Kalașnikovuri ruginite pentru noii recruți ruși: „Funcționează doar dacă zgârii inamicul”

Imagini șocante au fost publicate pe rețelele de socializare cu armele pe care le primesc rușii chemați să lupte după mobilizarea parțială anunțată de Vladimir Putin.

Din clipurile publicate în mediul online, o parte din rușii mobilizați au primit arme de asalt Kalașnikov ruginite;

„Cei proaspăt mobilizați în armata rusă primesc arme ruginite și pungi de plastic”, a declarat Anton Gherașcenko, consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, care a postat pe contul său de Twitter respectivele imagini.

Oficialul ucrainean spune că rușii susțin că aceste arme sunt distribuite recruților doar pentru antrenament și pentru ca aceștia să se obișnuiască cu greutatea lor.

„Eu cred că asta e exact ce primesc pentru a merge cu ele la luptă. Asta e a doua armată a lumii?”, comentează consilerul guvernamental ucrainean. Imagini similare au fost publicate și de jurnalistul bulgar de la site-ul de investigații Bellingcat, Hristo Grozev.

„Cred că aceste arme funcționează doar dacă zgârii inamicul cu ele și îi dai tetanos”, a comentat Grozev referitor la armele de asalt Kalașnikov primite de noii recruți ai armatei ruse.

Nu sunt singurele probleme care vizează noile trupe ruse. Publicația Nexta a prezentat pe Twitter o înregistrare video în care se văd mai multe camioane vechi încărcate pe o garnitură de tren în zona Rostov pentru a fi trimise, ca întăriri, trupelor ruse din prima linie.

Newly mobilized Russian men are showing the rusted AK’s they were given.

— Christo Grozev (@christogrozev)