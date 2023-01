Kievul anunță următoarea cerere pentru partenerii occidentali, după furnizarea tancurilor: Avioane de luptă

Oficialii ucraineni au transmit noi solicitări privind livrarea de armament către statele occidentale, după ce acestea au decis să livreze tancuri armatei ucrainene. De această dată, solicitările vizează livrarea de avioane de luptă.

Ministrul ucrainean de externe a declarat miercuri că i-a mulţumit omologului său polonez, într-o convorbire telefonică şi a sugerat că următoarea etapă în ceea ce priveşte cererile Kievului în materie de armament occidental s-ar putea referi la avioane de luptă:

„Am avut o convorbire telefonică cu Zbigniew Rau şi am mulţumit Poloniei, prima ţară care a anunţat public livrarea de Leopard 2, contribuind astfel în mod crucial la formarea coaliţiei pentru furnizarea de tancuri”, a scris ministrul ucrainean Dmitro Kuleba pe Twitter.

„Ne aşteaptă noi sarcini: avioane de luptă de tip occidental, sancţiuni, implementarea Formulei de pace”, a adăugat el.

Kuleba a precizat că a discutat cu omologul de la Varşovia şi despre cum să sprijine mai bine transportul feroviar de pasageri şi de marfă între Polonia şi Ucraina.

I had a call with and thanked Poland which was the first country to publicly announce Leopard 2 delivery, thus contributing crucially to the forming of the tank coalition. We have new tasks ahead: Western-type fighter jets, sanctions, Peace Formula implementation 1/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba)