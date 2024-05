Klaus Iohannis a discutat telefonic cu Zelenski: Am exprimat angajamentul nostru față de Ucraina

Președintele Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

”Tocmai a avut o discuție telefonică cuprinzătoare cu @ZelenskyyUa, concentrându-se pe sprijinul nostru continuu pentru Ucraina 🇺🇦, pe prioritățile pentru următorul summit #NATO și pe consolidarea securității generale în #BlackSea. De asemenea, am exprimat angajamentul nostru 🇷🇴 față de Ucraina #PeaceFormula”, a scris Iohannis pe Twitter.

I just had a comprehensive telephone discussion with , focusing on our continued support for Ukraine 🇺🇦, priorities for the upcoming Summit & consolidation of the overall security in the . Also expressed our 🇷🇴 commitment to Ukraine .

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)