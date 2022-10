Klaus Iohannis, în urma bombardamentelor rusești: „Uciderea oamenilor nevinovați trebuie să înceteze”

Klaus Iohannis a venit cu o reacție după ce armata rusă a bombardat Ucraina. Șeful statului consideră că „Uciderea oamenilor nevinovați trebuie să înceteze”.

„Condamn ferm atacurile oribile ale Rusiei cu rachete asupra orașelor și . Uciderea oamenilor nevinovați trebuie să înceteze. Vom continua să sprijinim Ucraina în lupta sa împotriva agresiunii Kremlinului”, a scris președintele Klaus Iohannis pe rețelele de socializare.

I strongly condemn Russia’s horrific missile attacks on Ukrainian cities and civil infrastructure. Killing innocent people must stop. We will continue to support Ukraine 🇺🇦 in its fight against Kremlin’s aggression.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)