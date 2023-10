Klaus Iohannis, la Budapesta: Este absolut necesară evitarea gesturilor unilaterale sau controversate / Am reluat și aspectele care țin de protejarea drepturilor identitare ale etnicilor români din Ungaria (VIDEO)

Statul de cetățenie este singurul care are răspunderea pentru protecția drepturilor minorităților naționale, a declarat președintele Klaus Iohannis, miercuri, la Budapesta, după discuția cu omoloaga sa ungară, Katalin Novak.

Klaus Iohannis, declarații la Budapesta după discuția cu președinta Ungariei

„Vizita mea astăzi la Budapesta, la invitația doamnei președinte Katalin Novak, constituie un semnal important privind dezvoltarea viitoare a relației noastre bilaterale. Am continuat astăzi dialogul cu doamna președinte după vizita sa de la București de anul trecut și după Summitul Inițiativei celor 3 Mări de la București, unde am fost împreună în septembrie. Am exprimat disponibilitatea deplină a autorităților române de a acționa pentru consolidarea dialogului și a cooperării bilaterale și de a oferi și mai multă substanță Parteneriatului Strategic dintre țările noastre”, a declarat Președintele României.

„România urmărește ca acest dialog să aibă o dinamică pozitivă de dezvoltare și aprofundare în interesul tuturor cetățenilor noștri, indiferent de originea lor etnică. România promovează o abordare deschisă, transparentă, pragmatică, bazată pe încredere reciprocă. Cred cu tărie că este absolut necesară evitarea gesturilor unilaterale sau controversate. Trebuie să existe de ambele părți hotărârea de a privi viitorul relațiilor noastre într-o perspectivă axată pe dezvoltare, cooperare, identificarea elementelor care ne unesc și a intereselor similare, mai degrabă decât a celor care ne dezbină”, a continuat el.

„Am subliniat că persoanele care aparțin minorităților naționale contribuie la crearea și consolidarea unor punți de legătură între statul de cetățenie, singurul care are răspunderea pentru protecția drepturilor acestora, și statul înrudit. Am reluat și aspectele care țin de protejarea drepturilor identitare ale etnicilor români din Ungaria, în special, sigur, care țin de mass-media și de educația în limba maternă”, a mai spus șeful statului.