Klaus Iohannis: „România este în deplină solidaritate cu Polonia. Suntem în contact cu partenerii și aliații noștri” / Președintele a folosit sloganul NATO în mesajul său

România este în deplină solidaritate cu Polonia și este în contact cu partenerii și aliații, a declarat președintele Klaus Iohannis, marți seară, în contextul informațiilor că două rachete rusești au căzut pe teritoriul polonez și .

„România este în deplină solidaritate cu prietenul și aliatul nostru Polonia, în urma știrilor îngrijorătoare în legătură cu exploziile de pe teritoriul său. Suntem în contact cu partenerii și aliații noștri. #WeAreNATO («Noi suntem NATO», slogan al Alianței, n.r.)”, a scris șeful statului român, marți seară, pe Twitter.

Romania 🇷🇴 stands in full solidarity with our friend and ally Poland 🇵🇱 following the concerning news related to the explosions on its territory. We are in contact with our partners and allies.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)