Kremlinul avertizează Ankara să nu renunțe la sistemul de plată rusesc: „Trebuie să căutăm împreună mijloace pentru a contracara această presiune”

Kremlinul a denunţat miercuri „presiunea fără precedent” a SUA asupra Turciei, care va renunţa la sistemul de plată rusesc Mir, folosit de o mână de ţări în lume, de teama unor represalii americane puternice, relatează AFP, scrie Agerpres.

„Bineînţeles, această decizie a fost luată sub presiunea fără precedent a Washingtonului”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, considerând „situaţia complexă” pentru băncile turce care foloseau până acum cardurile Mir şi care acum „sunt ameninţate de sancţiuni” economice americane.

Declarații care sună ca un avertisment

„Trebuie să căutăm împreună mijloace pentru a contracara această presiune astfel încât să nu distrugem cooperarea noastră comerciale şi economică”, a adăugat Peskov, făcând apel la Ankara „să nu priveze milioanele de turişti ruşi care vizitează Turcia în fiecare an de condiţiile confortabile”.

Declarațiile accentuează presiunea sub . Președintele Recep Tayyip Erdogan are nevoie de sprijinul financiar al Rusiei şi de gazul ieftin al acesteia pentru a-şi susţine economia aflată în dificultate înaintea unor alegeri dificile. În același timp, el are nevoie să nu se expună la sancțiunile americane cu un efect potenţial devastator.

Un oficial turc a anunțat că băncile vor renunța la sistemul rusesc de plată

Miercuri, un a confirmat pentru AFP că cele trei bănci turce publice (Halkbank, Ziraat şi Vakifbank) care folosesc încă sistemul rusesc de plată Mir vor renunţa la el după avertismentele SUA. El nu a precizat însă data.

Două dintre cele mai mari bănci din ţară, Denizbank şi Isbank, au anunţat deja săptămâna trecută că vor suspenda folosirea sistemului de plată Mir.

Turcia a refuzat să se alăture sancţiunilor occidentale adoptate după ofensiva rusă din Ucraina, din motiv că este extrem de dependent de gazul și petrolul din Rusia.

Decizia liderilor turci pare să fie influențată de presiunile Whashingtonului. Înaintea Turciei, Uzbekistanul a anunţat la sfârşitul săptămânii trecute că renunţă la cardurile Mir, folosite din 2015 în câteva ţări din lume, printre care şi Belarus, pentru a le permite ruşilor să facă plăţi în străinătate.