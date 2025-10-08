B1 Inregistrari!
Kristalina Georgieva avertizează omenirea: „Pregătiți-vă. Incertitudinea este noua normalitate"

Kristalina Georgieva avertizează omenirea: „Pregătiți-vă. Incertitudinea este noua normalitate”

Ana Beatrice
08 oct. 2025, 19:43
Kristalina Georgieva avertizează omenirea: „Pregătiți-vă. Incertitudinea este noua normalitate"
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce riscuri majore vede FMI pentru economia mondială
  2. Care sunt recomandările FMI pentru SUA și restul lumii

Kristalina Georgieva avertizează asupra riscurilor tot mai mari care amenință stabilitatea economică mondială. Cu toate că economia globală a dovedit o reziliență impresionantă în fața crizelor recente, directoarea Fondului Monetar Internațional atrage atenția că această perioadă de echilibru ar putea fi doar temporară.

Într-un discurs susținut la Milken Institute, oficialul FMI a transmis un mesaj tranșant: „Pregătiți-vă. Incertitudinea este noua normalitate și a venit pentru a rămâne.” Declarațiile sale vin într-un moment tensionat pe plan economic global, în contextul în care prețul aurului a depășit pentru prima dată pragul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul slăbirii dolarului și al tensiunilor geopolitice.

Ce riscuri majore vede FMI pentru economia mondială

Kristalina Georgieva avertizează că, în pofida semnalelor aparent pozitive, economia globală se confruntă în continuare cu riscuri majore care ar putea testa serios stabilitatea sistemului economic mondial în următorii ani. Deși prognozele indică o creștere economică de circa 3% în 2025, directorul general al FMI atrage atenția că „rezistența globală nu a fost încă testată pe deplin”, iar liderii mondiali nu ar trebui să se lase amăgiți de o aparentă perioadă de calm.

Unul dintre cele mai importante pericole menționate de FMI îl reprezintă intensificarea tensiunilor comerciale la nivel global, generate în special de tarifele vamale impuse de fostul președinte american Donald Trump. „Efectul complet urmează să se desfășoare. În SUA, comprimarea marjelor ar putea duce la majorări de prețuri, cu implicații asupra inflației, politicii monetare și creșterii economice”, a spus aceasta, conform apnews.com.

Care sunt recomandările FMI pentru SUA și restul lumii

Kristalina Georgieva a făcut apel la guvernele lumii să adopte politici responsabile și să investească în creșterea competitivității. În cazul Statelor Unite, ea a subliniat necesitatea de a reduce datoria federală, care a ajuns la un nivel record de 37,64 trilioane de dolari, și de a stimula economisirea în rândul populației.

