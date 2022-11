Lavrov se luptă cu Occidentul purtând iPhone și ceas Apple, îmbrăcat cu un tricou al unui artist american bisexual dependent de droguri

Serghei Lavrov s-a remarcat prin criticile virulente la adresa occidentului, însă nu ezită să se bucure de beneficiile pe care acesta le oferă, precu, tehnologia de vârf.

Astfel, în contextul în care s-a lăsat filmat pentru a dezminți zvonurile privind internarea sa într-un spital din Indonezia, Lavrov apare folosind un telefon iPhone, poartă la mână un smartwatch din familia Apple, sincronizat cu smartphone-ul, iar tricoul său este o creație a unuia din cei mai mari și controversați artiști americani ai secolului XX, Jean-Michel Basquiat.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a „political game”

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer)