Serghei Lavrov s-a dat de gol. Dovada că a fost internat în spital în Indonezia (VIDEO)

Apar noi dovezi potrivit cărora Serghei Lavrov a fost internat într-un spital din Indonezia, în contextul summitul G20, deși ministerul rus de externe respinge această informație.

Jurnaliștii de investigație de la Bellingcat au reușit să geolocalizeze înregistrarea video în care ministrul rus de Externe nega că a fost spitalizat după ce a ajuns în Indonezia.

Jurnaliștii independenți au reușit să identifice locația lui Lavrov, folosind imagini din satelit, pe baza filmării și a unei fotografii distribuite de ministerul rus de Externe.

Allen a publicat și coordonatele locului unde au fost realizate înregistrarea și fotografia, acestea arătând că personalul lui Lavrov le-a făcut la o anexă a unui spital din stațiunea Nusa Dua,

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a publicat un videoclip cu Lavrov îmbrăcat în pantaloni scurți și tricou, stând afara pe o terasă în timp ce răsfoia documente.

Serghei Lavrov a respins și el informațiile Associated Press, susținând că jurnaliștii occidentali ar trebui să scrie doar adevărul.

„Ei bine, ei scriu de vreo zece ani că președintele nostru este bolnav. Acesta este un fel de joc care nu este nou în politică”, a afirmat șeful diplomației ruse.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a „political game”

