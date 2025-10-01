Donald Trump a semnat un decret prezidențial prin care autorizează transferul TikTok către proprietari americani. Tranzacția a fost estimată de administrația de la la 14 miliarde de dolari.

Donald Trump a stabilit prețul TikTok

Șeful de la Casa Albă a semnat un ordin executiv care permite TikTok să își continue activitatea în cu condiția să-și separe operațiunile americane de compania mamă ByteDance. Donald Trump a declarat că , liderul Chinei comuniste, și-a dat acordul pentru această tranzacție. Autoritățile americane și-au exprimat îngrijorarea, în mod repetat, cu privire la riscul de securitate pe care l-ar reprezenta rețeaua socială chineză.

Donald Trump a spus că Xi Jinping a fost informat cu privire la transfer și că și-ar fi dat acordul pentru transferul operațiunilor TikTok din SUA către investitori străini. În 2024, Congresul SUA a adoptat o lege care poate interzice aplicația în cazul în care ByteDance nu își vindea operațiunile din SUA. Trump a amânat aplicarea acestei legi până pe 16 decembrie 2025 pentru a permite încheierea acestei tranzacții.

Noua companie americană care ar urma să se desprindă din TikTok este evaluată la aproximativ 14 miliarde de dolari, conform vicepreședintelui JD Vance. Prețul propus este mult mai mic decât cel estimat de analiști.

Cine va deține TikTok America

Conform înțelegerii anunțate de Donald Trump, pachetul majoritar al noii companii care va controla activitatea TikTok în SUA va fi deținută de mai mulți investitori americani. Chinezii de la ByteDance vor păstra o participație minoritară sub 20%, scrie Reuters.

Printre companiile care și-au exprimat intenția de a prelua platforma se numără și Michael Dell, fondator și CEO al Dell Technologies, dar și Rupert Murdoch, președinte emerit al Fox Corp și News Corp. De asemenea, noua companie va fi controlată de Oracle și firma de investiții Silver Lake, care vor avea împreună aproximativ 50%. În total, investitorii americani vor deține până la 80% din TikTok SUA.

Consiliul de administrație al noii entități, gândită de Donald Trump, care va controla activitatea TikTok în SUA va include un reprezentant al ByteDance și șase membri ce vor reprezenta interesele americane, a declarat un oficial al Casei Albe.

Acordul are în vedere preluarea algoritmului de recomandare a postărilor folosit de TikTok, considerat rețeta secretă a succesului aplicației. Ordinul executiv prevede că algoritmul va fi reprogramat și monitorizat de partenerii de securitate ai noii companii americane.

Prețul stabilit de Donald Trump este subevaluat

Donald Trump a estimat prețul tranzacției la 14 miliarde de dolari, considerat semnificativ mai mic decât estimările anterioare. Acestea plasau valoarea platformei la o sumă cuprinsă între 30 și 40 de miliarde de dolari fără algoritm, conform experților. ByteDance, compania-mamă, este evaluată în prezent la peste 330 de miliarde de dolari.

Platforma TikTok are peste un miliard de utilizatori la nivel global, dintre care 170 de milioane în SUA. Este aproape jumătate din populația țării. Aplicația, lansată în 2016 a devenit un fenomen global după fuziunea din 2018 cu Musical.ly.

Algoritmul său, care recomandă conținut pe baza comportamentului utilizatorilor pe pagina „For You”, a fost cheia succesului său. Numeroși utilizatori au devenit adevărate celebrități în online datorită aplicației.

Pe de altă parte, TikTok a stârnit îngrijorări legate de controlul chinez asupra platformei, dar și de confidențialitatea datelor și de posibile legături cu guvernul chinez.