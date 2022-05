„Legiunea Transcarpatică” a distrus un post de comandă al rușilor cu arme NATO

Artileriștii Brigăzii 128 de Asalt din „Legiunea Transcarpatică” au lovit punctul de desfășurare al unui comandament rusesc. Un SUV militar marcat „Z” și mai mulți soldați care se aflau în apropiere au fost aruncați în aer, potrivit paginii de Facebook a brigăzii.

de un obuzier care a sosit în Ucraina ca parte a asistenței din partea țărilor NATO. O înregistrare video cu încetinitorul realizată de o dronă arată și momentul exploziei puternice.

From the first shot: artillerymen of the 128th brigade hit a Rashist target from a NATO howitzer at a distance of more than 20 kilometers

