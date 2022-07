Lider cecen: Dacă Vladimir Putin nu ne oprește, vom ajunge la Berlin. Frații noștri apără islamul, în primul rând. Ramzan Kadîrov joacă un rol mare în acest război sfânt (VIDEO)

Președintele parlamentului cecen, Magomed Daudov, susține că batalioanele cecene din Ucraina nu se vor opri până nu vor ajunge la Berlin dacă președintele rus Vladimir Putin nu le va spune să se oprească, susține jurnalista Julia Davis, fondatoarea Russian Media Monitor.

„Cu voia lui Allah, nu ar trebui să existe nicio îndoială. DPR (n.r. – așa-zisa republică populară Donețk), Mikolaiv, Herson, Odesa, până când ne va opri Vladimir Vladimirovich Putin, cu voia lui Allah, vom ajunge la Berlin. Vom câștiga, nicio îndoială în legătură cu asta”, a declarat Magomed Daudov, conform subtitrărilor care însoțesc clipul postat pe Twitter de Julia Davis.

Președintele parlamentului cecen susține că batalioanele cecene duc „un război sfânt” în Ucraina.

„Președinte Vladimir Vladimirovich Putin, astăzi, Ramzan Akhmatovych Kadyrov, frații noștri apără islamul, în primul rând. Ei apără valori. Ei apără măreția Atotputernicului. Ramzan Akhmetovych Kadîrov, șeful Ceceniei, joacă un rol mare în acest război sfânt și toți comandanții noștri sub comanda lui. În primul rând, asta este despre credința în Atotputernic, este despre valorile noastre spirituale și limba noastră”, a adăugat Magomed Daudov.

