Lideri Houthi, uciși în atacurile armatei israliene. Rebelii yemeniți au confirmat lovitura primită

Adrian Teampău
30 aug. 2025, 19:13
captură video Twitter @topnotchjournal

Rebelii Houthi au anunțat că șeful guvernului rebel şi mai mulți miniștri au fost uciși în atacurile israeliene care au fost lansate asupra capitalei yemenite Sanaa.

  • Ce anunț au făcut rebelii Houthi
  • Israelul susține că a bombardat ținte militare

Ce anunț au făcut rebelii Houthi

Anunțul a fost făcut sâmbătă, la două zile după atacul armatei israeliene asupra capitalei Sanaa. Rebelii Houthi au anunţat moartea „prim-ministrului” lor şi mai multor miniştri în urma bombardamentelor, relatează AFP.

„Anunţăm martiriul combatantului Ahmad Ghaleb al-Rahwi, şeful guvernului, împreună cu mai mulţi dintre miniştrii săi, în agresiunea de joi a inamicului israelian atunci când se aflau într-o reuniune la Sanaa”, a transmis într-un comunicat de presă, pe canalul lor Al-Masirah, biroul de presă al grupării.

Potrivit mesajului, mai mulţi dintre membrii guvernului au fost răniți, unii dintre ei foarte grav.

Rebelii Houthi au anunţat joi că armata israeliană a lovit capital Sanaa, într-un bombardament, dar nu a dat detalii despre țintele vizate de atac.

Israelul susține că a bombardat ținte militare

Armata israeliană a anunţat într-o comunicare publică faptul că a bombardat o „ţintă militară” în capitala yemenită Sanaa, în atacurile lansate joi. Israelul este în conflict cu rebelii Houthi care controlează teritorii importante din Yemen, între care capitala Sanaa, unde şi-au instalat instituţiile politice.

Susţinuţi de Iran, rebelii au lansat atacuri asupra teritoriului israelian după războiul declanșat în Gaza. Declarându-se solidari cu gruparea Hamas și cu palestinienii din Gaza, rebelii yemeniți lansează atacuri cu rachete și drone asupra teritoriului israelian. Majoritatea loviturilor sunt interceptate înainte de a-și atinge țintele.

În acest context, geopolitic, miercuri, rebelii Houthi au revendicat un tir cu rachetă asupra Israelului, care a fost interceptat. Ei au atacat în ultimele luni şi nave aflate în largul Yemenului, care potrivit lor ar fi avut legături cu Israelul.

Israelul a ripostat lansând asupra Yemenului mai multe lovituri drept represalii. Acestea au vizat regiuni aflate sub controlul Houthi, în special porturi din vestul ţării şi aeroportul din Sanaa.

