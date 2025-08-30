Lideri Houthi, uciși în atacurile armatei israliene. Rebelii yemeniți au confirmat lovitura primită

Rebelii Houthi au anunțat că șeful guvernului rebel şi mai mulți miniștri au fost uciși în atacurile israeliene care au fost lansate asupra capitalei yemenite Sanaa.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, la două zile după atacul armatei israeliene asupra capitalei Sanaa. au anunţat moartea „prim-ministrului” lor şi mai multor miniştri în urma bombardamentelor, relatează AFP.

„Anunţăm martiriul combatantului Ahmad Ghaleb al-Rahwi, şeful guvernului, împreună cu mai mulţi dintre miniştrii săi, în agresiunea de joi a inamicului israelian atunci când se aflau într-o reuniune la Sanaa”, a transmis într-un comunicat de presă, pe canalul lor Al-Masirah, biroul de presă al grupării.

Potrivit mesajului, mai mulţi dintre membrii guvernului au fost răniți, unii dintre ei foarte grav.

Rebelii Houthi au anunţat joi că armata israeliană a lovit capital Sanaa, într-un , dar nu a dat detalii despre țintele vizate de atac.

Armata israeliană a anunţat într-o comunicare publică faptul că a bombardat o „ţintă militară” în capitala yemenită Sanaa, în atacurile lansate joi. este în conflict cu rebelii Houthi care controlează teritorii importante din Yemen, între care capitala Sanaa, unde şi-au instalat instituţiile politice.

Susţinuţi de Iran, rebelii au lansat atacuri asupra teritoriului israelian după războiul declanșat în Gaza. Declarându-se solidari cu gruparea Hamas și cu palestinienii din Gaza, rebelii yemeniți lansează atacuri cu rachete și drone asupra teritoriului israelian. Majoritatea loviturilor sunt interceptate înainte de a-și atinge țintele.

În acest context, geopolitic, miercuri, rebelii Houthi au revendicat un tir cu rachetă asupra Israelului, care a fost interceptat. Ei au atacat în ultimele luni şi nave aflate în largul Yemenului, care potrivit lor ar fi avut legături cu Israelul.

Israelul a ripostat lansând asupra Yemenului mai multe lovituri drept represalii. Acestea au vizat regiuni aflate sub controlul Houthi, în special porturi din vestul ţării şi aeroportul din Sanaa.