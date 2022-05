Liderul cecen Ramzan Kadîrov recunoaște „erori” comise în prima fază a invaziei ruse: „La început au fost deficienţe, dar în prezent totul merge 100% conform planului şi vom elibera Ucraina”

Liderul pro-Kremlin al Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a anunțat miercuri „erori” făcute în prima fază a campaniei militare ruse în Ucraina, însă ele au fost remediate și operațiunea militară specială se desfășoară conform planului.

„La început au fost erori, unele deficienţe, dar în prezent totul merge 100% conform planului şi vom elibera Ucraina”, a specificat Liderul pro-Kremlin al Ceceniei într-o intervenţie la forumul „Noile orizonturi”, care a fost planificat de către societatea rusă „Znanie”.

Ramzan states that everything is going according to the plan and that will be liberated from „shaitans” (devils).

— NEXTA (@nexta_tv)