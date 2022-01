Lily Ebert, supraviețuitoarea Holocaustului, străbunică pentru a 35-a oară: „Bebelușii sunt cea mai bună răzbunare împotriva naziștilor” (video)

Lily Ebert are 98 de ani și este supraviețuitoarea Holocaustului. Femeia a trăit patru luni în lagărul de concentrare de la Aushwitz. Soldații americani au eliberat-o în aprilie 1945.

Lily Ebert a devenit străbunică pentru a 35-a oară. Supraviețuitoarea susține că bebelușii sunt „cea mai bună răzbunare împotriva naziştilor”.

„Pentru oricine reușește acest lucru – să devină străbunică – este ceva special, dar cu atât mai mult pentru mine ca supravieţuitoare a Holocaustului, este ceva foarte special”, a afirmat Lily Ebert pentru agenţia de presă PA.

Potrivit Agerpres, Lily Ebert a crescut în Ungaria, iar după eliberare, a petrecut un an în Elveţia înainte de a se muta în 1946 în Palestina aflată, la vremea aceea, sub mandat britanic. Supraviețuitoarea a emigrat în Anglia în 1967 împreună cu soţul ei, Samuel. Femeia locuiește în nordul Londrei, are trei copii, zece nepoți și 35 de strănepoți.

„Şi-a dedicat întreaga viaţă educării celorlalţi cu privire la Holocaust”, a explicat unul dintre strănepoţii ei, Dov Forman, în vârstă de 18 ani, al cărui cont de TikTok dedicat lui Ebert şi poveştii ei are peste 1,6 milioane de urmăritori. Tânărul a scris chiar şi o carte împreună cu Ebert, intitulată „Lily’s Promise”, dedicată vieții supraviețuitoarei.