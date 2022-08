Liz Truss, candidat la funcţia de premier UK îndeamnă britanicii să muncească mai mult şi să nu arunce vina pe emigranţi pentru neajunsuri

cum este supranumit ministrul britanic de Externe, Liz Truss, datorită pragmatismului şi calităţilor în arta guvernării, a îndemnat o parte a cetăţenilor britanici să se implice mai mult în prosperitatea Regatului Unit. Declaraţiile nu sunt recente ci fac parte dintr-o conversație din 2019 publicată de însă au fost readuse în discuţii în contextul în care Truss candidează la funcția de premier.

Liderul britanic şi-a asumat declaraţiile curajoase în plină ascensiune politică

Liz Truss, candidat la șefia Partidului Conservator ( The Guardian) a declarat: „Angajații britanici produc mai puțin pe oră… Asta e practic cultura muncii. Dacă mergi în China, e foarte diferit, îți garantez. Există o problemă fundamentală în Marea Britanie în relația cu munca. Dacă vrem să devenim o țară mai bogată și mai prosperă, asta trebuie să se schimbe. Dar nu cred că oamenii sunt pregătiți pentru asta. La referendum am dat vina pe Europa că ne provoacă toate aceste probleme, am dat vina pe imigranți. Dar trebuie să muncim mai mult. Nu este un mesaj popular”.

Printre declaraţiile extrase din discursul lui Truss se numără şi referiri la Brexit sau refuzul multor britanici de a munci suficient pentru a avea o ţară prosperă.

Referitor la Brexit, a opinat că a fost câștigat de populişti aruncându-se nedrept vina pe UE sau pe imigranți pentru neajunsurile din UK. Truss preferă să înfrunte cu curaj criticile şi afirmă că Regatul Unit ar avea o problemă fundamentală cu munca.

Înregistrarea citată a fost lansată când pentru voturile celor 200.000 membri au partidului conservator.

Conservatorii britanici trebuie ca, până pe 02 septembrie, să decidă cine va fi noul lor lider.