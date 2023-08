Locuitorii dintr-un oraș european, care face parte din Patrimoniul Mondial, cer interzicerea turismului de masă. De ce sunt deranjați locuitorii

Localnici din Hallstatt, se opun turismului de masă.

Turismul a fost benefic pentru economia orașului, dar localnicii se plâng de numărul vizitatorilor care este prea mare, conform

Ei au cerut să limiteze numărul turiștilor și să interzică circulația autobuzelor turistice după ora 17.

În mai, în semn de protest pentru poluarea fonică și de trafic, locuitorii au ridicat un zid de lemn în cel mai popular loc pentru selfie-uri, astfel au blocat dar a fost îndepărat după mai multe critici în mediul online. Acela a fost momentul în care primarul orașului a transmis că vrea să reducă cu o treime numărul de autobuze care trec prin Hallstatt.

Hallstatt face parte din Patrimoniul Mondial și are puțin peste 700 de locuitori și primește până la 10.000 de vizitatori pe zi.

Hallstatt este unul dintre cele mai vizitate destinații din Europa, iar înainte de pandemia primea circa un milion de vizitatori. Acesta este un oraș renumit pentru casele vechi și pitorești de pe malul unui lac alpin, care este atracția principală a acestuia.

