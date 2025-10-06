B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Locuri de muncă super avantajoase: Salariu de 8.000 de euro și cazare gratuită. Ce posturi sunt disponibile

Locuri de muncă super avantajoase: Salariu de 8.000 de euro și cazare gratuită. Ce posturi sunt disponibile

Ana Maria
06 oct. 2025, 20:24
Locuri de muncă super avantajoase: Salariu de 8.000 de euro și cazare gratuită. Ce posturi sunt disponibile
Sursa foto: Freepik / @prostooleh
Cuprins
  1. Locuri de muncă bine plătite. Ce salarii oferă
  2. Ce locuri de muncă bine plătite sunt disponibile
  3. Ce condiții de angajare există
  4. Ce este EURES și ce beneficii oferă

Locuri de muncă bine plătite în Liechtenstein, unul dintre cele mai prospere și stabile state europene. Se caută angajați prin intermediul rețelei EURES. Micul stat alpin pune la dispoziție 294 de posturi, accesibile și cetățenilor români care respectă condițiile legale și dețin un permis de ședere valabil.

Locuri de muncă bine plătite. Ce salarii oferă

Cu un produs intern brut pe cap de locuitor printre cele mai ridicate din lume, Liechtenstein oferă salarii care pot depăși 8.000 de euro pe lună pentru anumite poziții. Pentru anumite locuri de muncă, angajatorii includ cazare gratuită. Sistemul fiscal este, de asemenea, avantajos: impozitul pe profit este de 12,5%, iar TVA-ul doar 8,1%, comparativ cu 21% în România.

Exemple de câștiguri lunare:

  • Salariul mediu: 6.800 CHF (aproximativ 7.150 euro).

  • Manageri IT, directori și manageri de call center: între 14.000 și 16.700 CHF (12.900 – 15.200 euro).

  • Asistenți de creșă, consilieri sociali sau croitorese: 2.200 – 2.600 CHF (2.000 – 2.350 euro).

Ce locuri de muncă bine plătite sunt disponibile

Printre cele 294 de locuri de muncă se numără:

  • Cuplu pentru servicii domestice – contract permanent, beneficii sociale și cazare inclusă.

  • Lucrător domestic – contract stabil, salariu peste medie.

  • Operator mașini și cuptoare pentru tratarea suprafețelor – contract temporar.

  • Muncitor asamblare – normă întreagă, salariu în funcție de experiență.

  • Personal logistic – contract temporar.

  • Menajeră cămin rezidențial – cazare inclusă și beneficii sociale.

  • Frizer într-o frizerie premium – contract stabil.

Toate ofertele sunt disponibile pe portalul oficial EURES.

Ce condiții de angajare există

Cunoașterea limbii germane este un avantaj, dar nu este obligatorie pentru toate posturile, informează Noticias Trabajo. Chiar dacă Liechtenstein nu face parte din Uniunea Europeană, cetățenii UE pot lucra legal pe teritoriul său prin Spațiul Economic European. Tipurile de permise includ:

  • Permis L – pentru șederi de până la 12 luni.

  • Permis B – temporar, reînnoibil la cinci ani.

  • Permis C – după 10 ani de ședere continuă.

  • Permis de trecere a frontierei – pentru cei care locuiesc în țările vecine și lucrează în Liechtenstein.

Ce este EURES și ce beneficii oferă

EURES (European Employment Services) ajută candidații să găsească locuri de muncă sigure în Spațiul Economic European și oferă:

  • Informații detaliate despre salarii, taxe și condiții de muncă.

  • Consiliere personalizată din partea consilierilor EURES.

  • Sprijin financiar pentru relocare, interviuri sau cursuri de limbă.

Pe lângă salarii atractive, Liechtenstein garantează stabilitate economică, servicii medicale și educaționale de calitate, precum și un nivel de trai foarte ridicat.

