Locurile sfinte din Ierusalim, închise pe fondul tensiunilor regionale. Ce impact are această decizie asupra tradițiilor religioase

Iulia Petcu
20 mart. 2026, 17:08
Locurile sfinte din Ierusalim, închise pe fondul tensiunilor regionale. Ce impact are această decizie asupra tradițiilor religioase
Cuprins
  1. De ce au fost închise locurile sfinte din Orașul Vechi
  2. Ce incidente recente au amplificat măsurile de securitate
  3. Cum afectează situația tradițiile religioase
  4. Ce îngrijorări există la nivel internațional

Închiderea locurilor sfinte din Ierusalim, pe fondul tensiunilor regionale tot mai accentuate, a atras reacții puternice la nivel internațional. Situația afectează atât pelerinii, cât și tradițiile religioase asociate acestei perioade sensibile.

De ce au fost închise locurile sfinte din Orașul Vechi

Accesul vizitatorilor la Biserica Sfântului Mormânt și alte situri religioase importante a fost suspendat de câteva săptămâni, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Autoritățile israeliene au decis închiderea începând cu 28 februarie, invocând măsuri speciale de securitate aplicate „în conformitate cu directivele naţionale de urgenţă”.

Decizia a venit într-un context tensionat, marcat de acțiuni militare care au implicat Israelul, Statele Unite și Iranul, amplificând riscurile în zona istorică a Ierusalimului. Ulterior, un purtător de cuvânt al poliției israeliene a confirmat că toate locurile sfinte rămân închise pentru public, indiferent de confesiunea religioasă.

Ce incidente recente au amplificat măsurile de securitate

Restricțiile au fost consolidate la mijlocul lunii martie, după ce fragmente provenite din rachete balistice și interceptoare au căzut în apropierea Orașului Vechi. Aceste incidente au avut loc inclusiv în zone situate în vecinătatea unor obiective religioase majore, sporind îngrijorările legate de siguranța acestora.

Chiar dacă nu au fost raportate victime sau distrugeri semnificative la Biserica Sfântului Mormânt sau în zona Esplanadei Moscheilor, riscurile rămân ridicate.

Autoritățile mențin restricțiile pentru a preveni eventuale incidente, în condițiile în care tensiunile din regiune nu dau semne de diminuare.

Cum afectează situația tradițiile religioase

Închiderea acestor situri are un impact direct asupra practicilor religioase, mai ales în apropierea Sărbătorilor Pascale, când pelerinajele atrag mii de credincioși anual.

Deși slujbele continuă într-un format restrâns, cu participarea clericilor și a unui număr limitat de localnici, accesul publicului larg rămâne blocat. Trasee simbolice precum Via Dolorosa sunt suspendate, iar organizarea ceremoniilor din Săptămâna Mare depinde de evoluția situației de securitate.

Ce îngrijorări există la nivel internațional

Situația a generat reacții în mai multe state, inclusiv în Grecia, unde există temeri legate de transportul tradițional al „Focului Sfânt” în perioada Paștelui.

Oficialii au transmis că „Focul Sfânt va ajunge în ţară în orice condiţii”, subliniind importanța menținerii acestei tradiții în pofida restricțiilor actuale, relatează Digi24.

