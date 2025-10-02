Două exemplare de lupi dire— un animal care a dispărut acum 13.000 de ani — care s-au născut cu ajutorul unei companii de biotehnologie din Texas și-au sărbătorit prima aniversare.

Povestea celor doi lupi dire

Romulus și Remus, doi lupi dire născuți prin progresele ingineriei genetice ale Colossal Biosciences, au împlinit prima aniversare.

Compania de biotehnologie cu sediul în Dallas a dezvăluit în aprilie 2025 că s-au născut două exemplare separate de lupi dire: cei doi lupi s-au născut în octombrie 2024, iar o femelă, Khaleesi (numită după personajul din „Game of Thrones”), s-a născut în ianuarie 2025.

„Am fost martorii creșterii lor fizice, emoționale și sociale — ceva ce nimeni nu a mai văzut în 12.500 de ani”, a declarat Matt James, directorul de animale al Colossal, care a fost prezent la nașterea lor acum un an. „Remus este neînfricat și îndrăzneț, în timp ce Romulus este curios, precaut și încrezător”, a spus acesta pentru .

Pentru majoritatea oamenilor, lupii dire evocă cărțile fictive „Game of Thrones” și serialele HBO, precum și melodia „Dire Wolf” de la Grateful Dead.

Dar aceștia erau prădători reali care cutreierau America de Nord alături de tigri cu dinți de sabie și mastodoni timp de zeci de mii de ani înainte de a dispărea acum aproximativ 13.000 de ani. Cercetătorii au folosit ADN recuperat dintr-un craniu de lup vechi de 72.000 de ani și un dinte vechi de 13.000 de ani pentru a crea un genom de lup dire.

Lupii Romulus și Remus au acum 1 an. Născuți pe 1 octombrie 2024, fiecare cântărește peste 54 de kilograme.

Ce spun cercetătorii despre renașterea speciei

Cercetătorii au folosit apoi acel genom pentru a face modificări în genomul lupului cenușiu pentru a exprima trăsături specifice lupilor dire. Ouă fertilizate au fost implantate în mame-surogat de câine și născute de acestea. Deși lupii dire nu sunt 100% identici cu strămoșii lor preistorici, sunt cât se poate de apropiați prin progresele biotehnologice de ultimă generație, spune Colossal, care a atras atenția pentru prima dată când a anunțat planurile de a readuce mamutul lânos.

„Lupii dire prosperă – dincolo de orice ne-am fi putut imagina”, a declarat Beth Shapiro, directorul științific al companiei, într-o declarație pentru USA TODAY. „În ultimul an, am învățat atât de multe de la Romulus, Remus și Khaleesi. Cel mai important, editările au funcționat conform așteptărilor, iar animalele sunt sănătoase. Acest lucru se poate observa în mărimea, puterea și blana lor albă izbitoare. A fost extraordinar să le urmărim dezvoltarea.”

Pentru sărbătoarea aniversară, cei doi lupi dire masculi au primit recent un tort creat de brutăria canină de lux Mishka din San Francisco, care a fost făcut din pateu de vită, supă, ficat și alte ingrediente organice.

De asemenea, au primit un videoclip special de ziua de naștere cu o melodie, „La mulți ani, Dire Wolf”, creată de compozitorii Stan Bush și Lenny Macaluso („The Touch”, din „Transformers: The Movie” și „Never Surrender”, din filmul „Kickboxer”).