Luptătorii lui Kadîrov au intrat în acțiune. O coloană de luptători ceceni se deplasează spre Rostov-pe-Don, ocupat de mercenarii Wagner (VIDEO)

Mai multe videoclipuri au apărut online cu o coloană de luptători ceceni care se deplasează spre orașul Rostov-pe-Don, unde mercenarii Wagner au preluat controlul asupra unui cartier general militar sâmbătă dimineața.

Pe de altă parte, unii locuitori din orașul sudic Rostov-pe-Don au ieșit să-și arate sprijinul pentru luptătorii Wagner, care au preluat de facto controlul orașului.

A military column of Kadyrov’s Chechen soldiers has just arrived to the Rostov region.

Looks like the battle between the Wagner Group and Kadyrov’s Chechens is about to start

— Visegrád 24 (@visegrad24)