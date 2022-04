Macron, atac la adresa premierului polonez: Este un antisemit de extremă-dreapta

Președintele francez Emmanuel Macron l-a atacat pe premierul polonez Mateusz Morawiecki, numindu-l „un antisemit de extremă dreaptă care interzice drepturile persoanele LGBT”.

Mesajul a fost lansat de președintele francez după ce Morawiecki a criticat felul în care Macron negociază cu Vladimir Putin și l-a asemănat cu Hitler.

„De câte ori ai negociat cu Putin și ce ai realizat?”a criticat Morawiecki demersurile președintelui francez.

„Este de datoria mea să discut cu Putin. Nu mă voi opri, dacă există posibilitatea de a negocia. La un moment dat, focul trebuie să înceteze și să se aștearnă pacea. Nu se poate face nimic fără un garant, iar Franța s-a angajat să fie unul dintre aceşti garanţi”, a transmis Macron.

Guvernul polonez s-a confruntat de-a lungul timpului cu critici internaționale pentru legile care îngreunează evreii să-și recupereze proprietățile pierdute în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial.

