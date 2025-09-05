Ministerul Afacerilor Externe (MAE), condus de Oana Țoiu, a transmis vineri, 5 septembrie, că România are dreptul să solicite autorităților din alte state membre UE predarea persoanelor condamnate pentru ca acestea să execute pedepsele în țară. Instituția a făcut acest anunț după decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care stabilește că instanțele UE nu pot refuza executarea unui mandat european de arestare fără consimțământul statului emitent.

Precizările MAE privind condamnații fugari

„Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că instanțele judecătorești ale statului membru care refuză executarea mandatului european de arestare pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul acestui stat trebuie să obțină consimțământul instanțelor din statul membru emitent pentru preluarea executării pedepsei pronunțate în acest din urmă stat.

Acest consimțământ presupune ca statului membru de executare să îi fie transmisă hotărârea de condamnare pronunțată de statul emitent, însoțită de un certificat. Fără acest consimțământ, condițiile pentru o preluare a executării nu sunt îndeplinite, iar persoana în cauză trebuie predată. Astfel, obiectivul de a crește șansele de reinserție socială nu este absolut și trebuie conciliat cu norma esențială potrivit căreia statele membre execută orice mandat european de arestare”, a transmis ministerul condus de Oana Țoiu.

„Dacă refuzul de a executa un mandat european de arestare a intervenit cu încălcarea condițiilor esențiale și a procedurii prevăzute de dreptul Uniunii, acest mandat de arestare rămâne în vigoare, iar statul emitent își păstrează dreptul de a executa pe propriul teritoriu pedeapsa aplicată”, a completat instituția diplomatică.

România trebuie să solicite în scris predarea fugariilor

Potrivit ministerului, România trebuie să solicite în scris predarea fugariilor, însoțită de documentele justificative. În caz contrar, persoanele condamnate riscă să rămână în străinătate. Decizia CJUE clarifică că statele membre de executare nu pot prelua pedepsele fără acordul statului emitent.

MAE că fiecare caz va fi analizat individual de instanțele din țara în care se află fugarul și că, deși mecanismul MEA devine mai eficient, nu exclude complet posibilitatea ca unii fugari să scape invocând drepturi fundamentale. În trecut, autoritățile străine nu au predat mai mulți fugari celebri condamnați definitiv în România, inclusiv Ionel Arsene, Sebastian Ghiță, Alina Bica, Mario Iorgulescu, Dragoș Săvulescu, Daniel Dragomir, Paul de România și Sorin Oprescu.