MAE rus invocă presupuse persecuții împotriva rușilor din Republica Moldova

MAE rus acuză autoritățile de la Chișinău că persecută etnicii ruși din Republica Moldova. „Este regretabil să remarcăm că compatrioții ruși (și oamenii vorbitori de limbă rusă în general) care trăiesc în Republica Moldova se confruntă adesea cu dificultăți în a-și garanta drepturile de acces la serviciul public, de a alege limba de educație și de educație și de a primi liber informații în limba lor maternă”, scrie MAE rus.

MAE rus, acuzații grave la adresa Republicii Moldova

Moscova anunță o „derusificare a educației” și dă ca exemplu scăderea numărului de școli rusești. De asemenea, Rusia se arată iritată și de tentivele de blocare a propagandei rusești prin media în Republica Moldova.

„Situația din jurul activității presei ruse în Republica Moldova este escaladată sub pretextul luptei cu propaganda rusă. Solicitările de monitorizare atentă vin din partea reprezentanților partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (cu accent pe redifuzarea de știri la Moldova 1, NTV Moldova și First in Moldova)”, mai spune MAE rus.

Republica Moldova, atrasă de statele occidentale

Rusia acuză Occidentul de atragerea a Moldovei în grupul de state rusofobe, după ce a început „operațiunea de denazificare și demilitarizare a Ucrainei”, și se arată indignată de proteste anti-război din fața ambasadei Rusiei de la Chișinău și a lipsei de măsuri împotriva acestora din partea autorităților moldovenești.

Nu în ultimul rând, MAE rus vede o problemă în așa-numita persecuție care ar avea loc împotriva Mitropolitului Vladimir al Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei de la Moscova.

„Se cunoaște și despre presiunele asupra Mitropoliei Moldovei și Chișinălui a Bisericii Ortodoxe Ruse: parohiile acesteia sunt lipsite de subvenții, iar șeful acesteia, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, este persecutat”, conchide documentul diplomației ruse.