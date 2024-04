Mai multe explozii au zguduit capitala Siriei. Presa de stat siriană vorbește despre un atac israelian

Presa de stat siriană a declarat că un posibil atac israelian a vizat sâmbătă o clădire din cartierul Mazzeh din Damasc, fără a oferi alte detalii, anunță .

O rachetă care a lovit capitala Damasc, sâmbătă, a ucis un membru al Gărzilor Revoluţionare din Iran şi a rănit alţii, a declarat o sursă de securitate din alianţa regională pro-Siria.

Sursa de securitate, parte a unei rețele de grupuri apropiate guvernului Siriei și aliatului său major Iranul, a declarat că clădirea cu mai multe etaje era folosită de consilierii iranieni care sprijină guvernul președintelui Bashar al-Assad și că a fost în întregime distrusă de rachete israeliene „țintite cu precizie”.

Another video of explosions in Damascus

