Presa rusă afirmă că ruși au fost bătuți de turiști polonezi într-un hotel din Antalya, din cauza invaziei în Ucraina. Rușii susțin că hotelierii turci au trecut de partea polonezilor, notează

„Unii hotelieri din Turcia nu numai că încalcă toate legile ospitalității – ei permit în mod direct infracțiuni împotriva turiștilor, în primul rând din Rusia, în stațiunile lor”, aceasta este declarația publicată de canalul de propagandă rusesc de pe Telegram Rybar, care a relatat despre incidentul din stațiunea Alanya.

Acest incident este numit drept un caz de „dușmănie între națiuni”, ale cărui victime au fost rușii. Proprietarii hotelului sunt și ei acuzați că au luat partea atacatorilor. Rybar susține că un cuplu de ruși a fost atacat de polonezi.

„Pe 13 iulie, în hotel, un grup de patru polonezi a atacat un bărbat în restaurant în timpul zilei. Personalul de securitate al hotelului și personalul de serviciu au privit în tăcere ceea ce se întâmplă și nu au intervenit, în ciuda strigătelor și solicitărilor cuplului”, scrie Rybar.

Rybar afirmă că turiștii polonezi au început inițial o conversație prietenoasă pe teme comune cu cuplul de ruși, dar apoi au încercat să afle insistent de la ruși atitudinea lor față de agresiunea rusă în Ucraina.

Russian media claims Polish tourists beat up a group of Russians at a hotel in Alayna, 🇹🇷 , after a dispute about Russia’s invasion of 🇺🇦.

The Russians claims that the Turkish hoteliers sided with the Poles, who quickly disappeared from the scene, while the Russians were jailed

