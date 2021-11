Marea Britanie a depistat două cazuri de infectare cu tulpina sud-africană, așa-numita variantă Omicron

Autoritățile Regatului Unit au confirmat două cazuri de infectare cu varianta sud-africană a SARS-CoV-2, conform anunțului făcut sâmbătă de ministrul britanic al sănătății, Sajid Javid. Tulpina Omicron a fost detectată la două persoane al căror istoric de călătorie are legătură cu sudul Africii, a mai spus oficialul guvernului de la Londra.

„Am fost informați de Agenția de Siguranță Sanitară din Regatul Unit despre două cazuri cu varianta Omicron la nivelul țării. Cele două cazuri sunt asociate și există o legătură cu călătoriile în sudul Africii. Aceste persoane se izolează la domiciliul lor”, a precizat ministrul britanic al sănătății, care spune că este efectuată și o anchetă epidemiologică.

Ca măsură de precauție, a explicat Sajid Javid, va fi intensificată testarea în zonele afectate – Nottingham și Chelmsford – și toate cazurile pozitive vor fi secvențiate.

We have been made aware by @UKHSA of two UK cases of the Omicron variant. The two cases are linked and there is a connection with travel to southern Africa.

These individuals are self-isolating with their households while further testing and contact tracing is underway.

